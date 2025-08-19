Queda no nível do Batalha já preocupa e DAE pede uso consciente

O alerta para a população de Bauru voltou a soar: a água pode faltar se não houver economia imediata. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou nesta terça-feira (19) que o nível do Rio Batalha, responsável por parte do abastecimento da cidade, está em 2,80 metros — abaixo do volume ideal, que é de 3,20 metros.

Atualmente, cerca de 27% da água consumida pelos bauruenses vem do manancial, enquanto o restante é garantido por poços. Com a estiagem, a situação se torna ainda mais delicada e o risco de desabastecimento cresce. Caso não chova nos próximos dias, o DAE não descarta a adoção de um sistema de contingenciamento para garantir distribuição igualitária aos cerca de 100 mil consumidores que dependem, parcial ou integralmente, do rio.

Diante do cenário, a recomendação é clara: a população precisa economizar. O uso da água deve ser priorizado para alimentação e higiene pessoal. Banhos demorados, lavagem de carros e calçadas com mangueira, além de torneiras abertas ao lavar louças e roupas, são práticas que precisam ser evitadas para que a cidade consiga atravessar o período crítico sem colapso no fornecimento.

Investimentos