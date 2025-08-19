Emprega Bauru tem mais de 380 vagas nesta semana

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 384 novas vagas de emprego da semana.

Administrativo – Recepção - 2 vagas

Advogada (o) - 1 vaga

Ajudante de pátio - 2 vagas

Ajudante geral serralheria - 2 vagas

Analista de infraestrutura predial (P.C.M) - 1 vaga

Analista de RH com Experiência em Departamento Pessoal - 1 vaga

Assistente de Departamento Pessoal (Gestão do Ponto Eletrônico) - 10 vagas

Atendente - 4 vagas

Atendente de loja/conveniência posto de combustível - 2 vagas

Atendente de SAC - 1 vaga

Auxiliar Administrativo - 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado - 1 vaga

Auxiliar de compras - 1 vaga

Auxiliar de cozinha - 1 vaga

Auxiliar de Escrita Fiscal e Contábil - 1 vaga

Auxiliar de logística - 3 vagas

Auxiliar de manutenção predial - 5 vagas

Auxiliar de mecânico - 1 vaga

Auxiliar de PCP - peças usinadas - 2 vagas

Auxiliar de Produção - 6 vagas

Auxiliar de Produção - exclusiva para pessoa com deficiência (PCD) - 3 vagas

Auxiliar de Produção de Móveis (Juncador) - 1 vaga

Auxiliar de soldador/mig-mag (soldagem de alumínio) - 1 vaga

Auxiliar eletricista montador de painéis - 2 vagas

Açougueiro - 2 vagas

Balconista vendedor - 1 vaga

Consultor (a) digital - 25 vagas

Costureira (o)/tapeceira (o) de almofadas e estofados - 1 vaga

Desenvolvedor C# 2025 - 1 vaga

Divulgadora de vendas - 1 vaga

Editor de vídeo - 1 vaga

Eletricista - 3 vagas

Encanador - 3 vagas

Escriturária - 1 vaga

Estagiário Direito - 1 vaga

Estagiário RH/DP - 1 vaga

Estágio Ensino Médio (8h às 15h) - 15 vagas

Estágio Ensino Médio (14h às 21h) - 15 vagas

Estágio Farmácia - 1 vaga

Funileiro - 2 vagas

Funileiro autos - 1 vaga

Gerente comercial - 1 vaga

Gerente de logística 4 - 1 vaga

Gerente de unidade (cafeteria em Agudos) - 2 vagas

Gerente de unidade (cafeteria em Bauru) - 2 vagas

Inspetor de faculdade privada - 1 vaga

Operador de conserva - 3 vagas

Operador de loja – repositor - 2 vagas

Operador de máquinas de usinagem - 1 vaga

Operador de teleatendimento - 200 vagas

Operador máquina a laser - 1 vaga

Operador máquina injetora - 1 vaga

Pedagogia - 1 vaga

Pedreiro - 5 vagas

Preparador e programador de máquinas CNC - 1 vaga

Professor (a) inglês - 1 vaga

Retificador CNC - 1 vaga

Revisora - 1 vaga

Segurança - 5 vagas

Serviços gerais - 5 vagas

Servente de pedreiro - 5 vagas

Soldador – metalúrgica - 2 vagas

Técnico de Segurança de Trabalho - 1 vaga

Torneiro mecânico - 1 vaga

Vaga Advogado (a) Jr (Contencioso Cível Bancário) - 3 vagas

Vendedor - 5 vagas

Vendedor (a) - 2 vagas

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/