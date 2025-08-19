Emprega Bauru tem mais de 380 vagas nesta semana

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 384 novas vagas de emprego da semana.
Administrativo – Recepção - 2 vagas
Advogada (o) - 1 vaga
Ajudante de pátio - 2 vagas
Ajudante geral serralheria - 2 vagas
Analista de infraestrutura predial (P.C.M) - 1 vaga
Analista de RH com Experiência em Departamento Pessoal - 1 vaga
Assistente de Departamento Pessoal (Gestão do Ponto Eletrônico) - 10 vagas
Atendente - 4 vagas
Atendente de loja/conveniência posto de combustível - 2 vagas
Atendente de SAC - 1 vaga
Auxiliar Administrativo - 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado - 1 vaga
Auxiliar de compras - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Auxiliar de Escrita Fiscal e Contábil - 1 vaga
Auxiliar de logística - 3 vagas
Auxiliar de manutenção predial - 5 vagas
Auxiliar de mecânico - 1 vaga
Auxiliar de PCP - peças usinadas - 2 vagas
Auxiliar de Produção - 6 vagas
Auxiliar de Produção - exclusiva para pessoa com deficiência (PCD) - 3 vagas
Auxiliar de Produção de Móveis (Juncador) - 1 vaga
Auxiliar de soldador/mig-mag (soldagem de alumínio) - 1 vaga
Auxiliar eletricista montador de painéis - 2 vagas
Açougueiro - 2 vagas
Balconista vendedor - 1 vaga
Consultor (a) digital - 25 vagas
Costureira (o)/tapeceira (o) de almofadas e estofados - 1 vaga
Desenvolvedor C# 2025 - 1 vaga
Divulgadora de vendas - 1 vaga
Editor de vídeo - 1 vaga
Eletricista - 3 vagas
Encanador - 3 vagas
Escriturária - 1 vaga
Estagiário Direito - 1 vaga
Estagiário RH/DP - 1 vaga
Estágio Ensino Médio (8h às 15h) - 15 vagas
Estágio Ensino Médio (14h às 21h) - 15 vagas
Estágio Farmácia - 1 vaga
Funileiro - 2 vagas
Funileiro autos - 1 vaga
Gerente comercial - 1 vaga
Gerente de logística 4 - 1 vaga
Gerente de unidade (cafeteria em Agudos) - 2 vagas
Gerente de unidade (cafeteria em Bauru) - 2 vagas
Inspetor de faculdade privada - 1 vaga
Operador de conserva - 3 vagas
Operador de loja – repositor - 2 vagas
Operador de máquinas de usinagem - 1 vaga
Operador de teleatendimento - 200 vagas
Operador máquina a laser - 1 vaga
Operador máquina injetora - 1 vaga
Pedagogia - 1 vaga
Pedreiro - 5 vagas
Preparador e programador de máquinas CNC - 1 vaga
Professor (a) inglês - 1 vaga
Retificador CNC - 1 vaga
Revisora - 1 vaga
Segurança - 5 vagas
Serviços gerais - 5 vagas
Servente de pedreiro - 5 vagas
Soldador – metalúrgica - 2 vagas
Técnico de Segurança de Trabalho - 1 vaga
Torneiro mecânico - 1 vaga
Vaga Advogado (a) Jr (Contencioso Cível Bancário) - 3 vagas
Vendedor - 5 vagas
Vendedor (a) - 2 vagas
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx