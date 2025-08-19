Em casa, Bauru Basket enfrenta o Mandic/Limeira nesta terça

O Bauru Basket entra em quadra nesta terça-feira (19), às 19h30, para enfrentar o São Leopoldo Mandic/Limeira, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Será a oportunidade para o Dragão reencontrar sua torcida no ginásio Panela de Pressão e buscar a reabilitação no torneio estadual. A partida será transmitida ao vivo pela Bauru Basket TV (canal do YouTube).

Vindo de revés fora de casa para o Rio Claro, pelo placar de 73 x 59, o time bauruense ocupa a 6ª posição na tabela pelo critério de aproveitamento (campanha de 50%, com duas vitórias e duas derrotas). Mogi apresenta o mesmo número, mas leva desvantagem no saldo de pontos. O próprio Rio Claro também soma 50%, mas aparece à frente por ter vencido o confronto direto. Já o time limeirense é o lanterna (11º lugar), ainda sem triunfos após cinco rodadas.

"Apesar de não ter vencido nenhum jogo, Limeira quase superou o Corinthians na noite de domingo. Então não tem jogo fácil. Ainda mais pelo fato de estarmos mais jogando do que treinando. Mas, dentro do nosso planejando, vamos procurar dar o melhor dentro de quadra", afirmou o técnico Paulo Jaú.