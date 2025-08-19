Em casa, Bauru Basket enfrenta o Mandic/Limeira nesta terça

O Bauru Basket entra em quadra nesta terça-feira (19), às 19h30, para enfrentar o São Leopoldo Mandic/Limeira, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Será a oportunidade para o Dragão reencontrar sua torcida no ginásio Panela de Pressão e buscar a reabilitação no torneio estadual. A partida será transmitida ao vivo pela Bauru Basket TV (canal do YouTube).
Vindo de revés fora de casa para o Rio Claro, pelo placar de 73 x 59, o time bauruense ocupa a 6ª posição na tabela pelo critério de aproveitamento (campanha de 50%, com duas vitórias e duas derrotas). Mogi apresenta o mesmo número, mas leva desvantagem no saldo de pontos. O próprio Rio Claro também soma 50%, mas aparece à frente por ter vencido o confronto direto. Já o time limeirense é o lanterna (11º lugar), ainda sem triunfos após cinco rodadas.
"Apesar de não ter vencido nenhum jogo, Limeira quase superou o Corinthians na noite de domingo. Então não tem jogo fácil. Ainda mais pelo fato de estarmos mais jogando do que treinando. Mas, dentro do nosso planejando, vamos procurar dar o melhor dentro de quadra", afirmou o técnico Paulo Jaú.
Para o confronto, o treinador bauruense segue com a ausência do ala Alex Garcia, em trabalho de condicionamento físico. O armador Vinicius também é desfalque mais uma vez, ainda em recuperação de lesão muscular na coxa. Por outro lado, o Dragão contará novamente com o armador Matheus Eugeniusz, que retorna após cumprir suspensão.
"Quando você não tem nenhum armador de ofício, como aconteceu com a gente em Rio Claro, isso complica todo o sistema tático. Então, o retorno do Eugeniusz já nos dá mais segurança para fazer essa engrenagem rodar", analisou Jaú. "Mas, quero deixar registrado: o Pedro nos ajudou bastante ao tentar cumprir esse papel nas duas últimas partidas", completou.
INGRESSOS
Os ingressos para o jogo contra o São Leopoldo Mandic/Limeira já estão à venda no site da Fast Ingressos (www.fastingressos.com.br), com valores de R$ 15 (arquibancada, mais a doação de 1kg de alimento não perecível), R$ 70 (cadeiras numeradas) e R$ 90 (cadeiras de quadra).
A torcida também pode garantir suas entradas presencialmente na RR Store (Av. Comendador da Silva Martha, 21-80, Vila Serrão), das 9h às 18h. Caso ainda haja disponibilidade, as bilheterias do ginásio serão abertas uma hora antes da partida.