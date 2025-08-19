Projeto Social Enem retoma aulas e tem vagas abertas em Bauru

O Projeto Social Enem D'Incao, de Bauru, retomou suas atividades após cinco anos suspenso pela pandemia e ainda possui vagas abertas para o curso preparatório gratuito do Enem 2025. Criado em 2010, o programa atende exclusivamente alunos de escolas públicas, indicados por professores ou que busquem a inscrição por conta própria. As aulas, no período noturno, começam na próxima segunda-feira e seguem até a realização da prova, nos dias 9 e 16 de novembro.

O curso prioriza língua portuguesa, redação e ciências humanas, reforçando matemática e ciências da natureza na reta final. Todo o material didático é fornecido sem custo e os professores atuam de forma voluntária. Ao longo do ano, os alunos participam de simulados no formato do exame e recebem orientação para outros vestibulares, como Unesp e Unicamp.

Os interessados podem se inscrever presencialmente no Colégio D'Incao ou pelo telefone/WhatsApp (14) 3366-4051. O objetivo é oferecer preparo de qualidade e manter viva a esperança do acesso ao ensino superior.