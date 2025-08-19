Assenag completa 59 anos de história e atuação

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) celebra 59 anos de história em Bauru. O marco do aniversário reafirma o papel da Assenag como uma entidade de classe atuante e comprometida com o crescimento e o desenvolvimento da cidade, destaca a direção da entidade. Para marcar a data, um jantar será realizado na próxima sexta-feira (22).
Com uma trajetória iniciada em 1965, a Assenag consolidou-se como uma das entidades mais representativas do setor em Bauru e região, um elo entre engenheiros, arquitetos e agrônomos da região, através de debates, cursos, eventos técnicos e ações em prol da valorização profissional. A Assenag é reconhecida também por sua atuação ativa em questões urbanas e sociais, e no desenvolvimento sustentável e fortalecimento das categorias que representa.
"Ao longo de sua trajetória, a Assenag se consolidou como voz ativa nas questões urbanas e regionais, participando de iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida da população", afirma o engenheiro civil e presidente da associação, Luiz Augusto Braga Franzolin.
Ao JC, ele relembra uma série de conquistas das entidades ao longo dos quase 60 anos de história e destaca os desafios à frente. "Muitos da nova geração ainda não conhecem a entidade. Além do networking, oferecemos uma série de oportunidades e capacitações para os associados. A partir do quinto ano da graduação já é possível se associar. Trazer esses jovens é uma de nossas metas para os próximos anos", diz.
Para celebrar a data, a festa de aniversário será na sexta (22), a partir das 19h, na sede da Assenag. O diretor social da entidade, Natalino Lourenço Júnior, destaca que o momento é dedicado a associados, familiares, amigos e parceiros. Eles poderão comemorar juntos, durante jantar. Os convites podem ser adquiridos direto na secretaria da associação e as adesões são limitadas. O valor é de R$ 150,00 individual e R$ 280,00 casal, com bebidas inclusas. O evento é patrocinado pela Lokan, Sicredi, Ricci Higa e Supercon.
SERVIÇO
O "Jantar Comemorativo 59 anos Assenag" será realizado neste dia 22 de agosto, sexta-feira, a partir das 19h, no auditório da Assenag, que fica na rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15. As adesões são limitadas e podem ser adquiridas na secretaria da associação ou pelo número: (14) 99114-1710. O valor é de R$ 150,00 individual e R$ 280,00 casal, com bebidas inclusas.