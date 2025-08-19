Assenag completa 59 anos de história e atuação

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) celebra 59 anos de história em Bauru. O marco do aniversário reafirma o papel da Assenag como uma entidade de classe atuante e comprometida com o crescimento e o desenvolvimento da cidade, destaca a direção da entidade. Para marcar a data, um jantar será realizado na próxima sexta-feira (22).

Com uma trajetória iniciada em 1965, a Assenag consolidou-se como uma das entidades mais representativas do setor em Bauru e região, um elo entre engenheiros, arquitetos e agrônomos da região, através de debates, cursos, eventos técnicos e ações em prol da valorização profissional. A Assenag é reconhecida também por sua atuação ativa em questões urbanas e sociais, e no desenvolvimento sustentável e fortalecimento das categorias que representa.

"Ao longo de sua trajetória, a Assenag se consolidou como voz ativa nas questões urbanas e regionais, participando de iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida da população", afirma o engenheiro civil e presidente da associação, Luiz Augusto Braga Franzolin.