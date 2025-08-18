19 de agosto de 2025
NESTA TERÇA

ViaRondon realiza interdição parcial no prolongamento da Nuno

Por | Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Trecho da Nuno que terá obras
Trecho da Nuno que terá obras

A ViaRondon Concessionária de Rodovias realizará obras de recuperação e melhoria do pavimento no prolongamento da avenida Nuno de Assis, em Bauru, nesta terça-feira (19) . Para a execução dos trabalhos, será necessária a interdição parcial da via no sentido bairro–centro, no trecho entre o trevo de acesso à Vila Santa Luzia e o acesso ao Mary Dota, além da alça de acesso à rodovia no sentido Lins.

Prolongamento da avenida Nuno de Assis, no sentido bairro-centro, trecho entre o trevo de acesso à Vila Santa Luzia e acesso ao Mary Dota, interditado em uma das faixas, ficando a outra livre para o tráfego, das 9h às 16h. Alça de acesso da avenida Nuno de Assis para a rodovia (sentido Lins), nesta quarta-feira (20), interdição da faixa da direita da alça, ficando a outra livre para o tráfego, das 9h às 16h.

A ViaRondon orienta que os condutores respeitem a sinalização, mantenham os limites de velocidade e redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas em obras. Para outras informações, os usuários podem entrar em contato com a ViaRondon pelo telefone 0800 72 99 300 ou pelo WhatsApp (14) 99874-9424.

