Famílias de Bauru que ficaram desabrigadas precisam de auxílio

Os moradores que perderam suas casas em um incêndio de grandes proporções, no Parque Primavera, em Bauru, no dia 30 de julho, precisam de auxílio para se reerguer. O fogo transformou em cinzas os imóveis de 12 famílias da comunidade. Há um grupo de liderança e um ponto de arrecadação que estão reunindo e distribuindo alimentos e materiais de construção. Paralelamente ao desejo de reconstruir, permanece o receio de novos incêndios naquela região.
Neste final de semana, uma extensa área de mata, próxima à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, pegou fogo a cerca de 500 metros de onde ocorreu o incêndionas casas. Ali perto também existe um centro de distribuição de materiais recicláveis, altamente inflamáveis. Mais uma vez, a Defesa Civil aponta a possibilidade de ter sido um incêndio criminoso no terreno — ou seja, o fogo teria sido provocado para queimar lixo e mato.
Arrecadações
De acordo com o presidente da associação de moradores do bairro, que não perdeu sua casa, mas está na linha de frente das arrecadações, Domingos Alves Oliveira, 37 anos, a população pode ajudar com qualquer tipo de alimento, como cestas básicas e também com itens de construção civil, entre eles tijolos, telhas, cimento, pedras, areia e madeira.
“Neste momento, estamos em apoio a 12 famílias que estão se virando como podem. Algumas estão em casas de parentes, outras já começaram a reconstruir o que perderam. E o Poder Público, nesse momento, também está meio parado. Já faz tempo que pedimos a regularização fundiária, que ainda não chegou”, explica Domingos.
As arrecadações podem ser entregues em um ponto sinalizado com faixa na rua Sargento Leôncio Ferreira dos Santos, n° 8-09, no Parque Roosevelt.
Também existe uma “vakinha” online que já arrecadou R$ 3.200. Para participar ou saber mais informações, os munícipes devem telefonar ou mandar mensagem de WhatsApp para Domingos, pelo (14) 99855-8985.
Relembre o caso
Conforme o JC/JCNET noticiou à época, diversas casas foram completamente destruídas por um incêndio que se espalhou rapidamente, deixando um rastro de destruição e tristeza na quadra 8 da rua Sargento Leôncio Ferreira dos Santos, no Parque Primavera, situado entre o Parque Roosevelt e o Jardim Andorfato, na zona Norte de Bauru. Os moradores também chamam a localidade de Vila Cristiane. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e não houve feridos.
Ações criminosas
A maior parte dos incêndios nas zonas urbana e rural de Bauru, entre 1 de julho e 5 de agosto de 2025, foi causada por ações criminosas, segundo o engenheiro e coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, conforme publicado na Super Edição impressa do JC neste final de semana (16 e 17). Apenas neste período, segundo ele, o número total de ocorrências foi de aproximadamente 150 focos, o que corresponde à metade dos registros no mesmo período do ano passado.
Denúncias
Para denunciar incêndios, o contato deve ser feito com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193. Em caso de flagrante de ateamento criminoso, a orientação é ligar também para a Polícia Militar pelo número 190 e, se possível, registrar o ato com a câmera do celular.