Famílias de Bauru que ficaram desabrigadas precisam de auxílio

Os moradores que perderam suas casas em um incêndio de grandes proporções, no Parque Primavera, em Bauru, no dia 30 de julho, precisam de auxílio para se reerguer. O fogo transformou em cinzas os imóveis de 12 famílias da comunidade. Há um grupo de liderança e um ponto de arrecadação que estão reunindo e distribuindo alimentos e materiais de construção. Paralelamente ao desejo de reconstruir, permanece o receio de novos incêndios naquela região.

Neste final de semana, uma extensa área de mata, próxima à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, pegou fogo a cerca de 500 metros de onde ocorreu o incêndionas casas. Ali perto também existe um centro de distribuição de materiais recicláveis, altamente inflamáveis. Mais uma vez, a Defesa Civil aponta a possibilidade de ter sido um incêndio criminoso no terreno — ou seja, o fogo teria sido provocado para queimar lixo e mato.

Arrecadações

De acordo com o presidente da associação de moradores do bairro, que não perdeu sua casa, mas está na linha de frente das arrecadações, Domingos Alves Oliveira, 37 anos, a população pode ajudar com qualquer tipo de alimento, como cestas básicas e também com itens de construção civil, entre eles tijolos, telhas, cimento, pedras, areia e madeira.