Semana de veranico começa mais quente em Bauru e Batalha preocupa

A semana que será marcada pelo veranico, previsto para começar nesta quarta-feira, já começou mais quente. Na manhã desta segunda-feira (18), a cidade registrou temperatura mínima de 14,5 graus às 6h40 — acima dos 11 graus observados nos últimos dias.

A trégua no frio é uma boa notícia para quem aprecia o calor, mas desperta preocupação em relação ao nível do Rio Batalha, cuja lagoa de captação já está abaixo dos 3,20 metros considerados ideais para abastecer cerca de 100 mil pessoas que dependem exclusivamente da água fornecida pelo manancial.

Nesta segunda, a régua marcava 2,88 metros. Em Bauru, não há registro de chuvas significativas há 20 dias; as últimas precipitações foram de baixa intensidade.