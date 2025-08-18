Semana de veranico começa mais quente em Bauru e Batalha preocupa

A semana que será marcada pelo veranico, previsto para começar nesta quarta-feira, já começou mais quente. Na manhã desta segunda-feira (18), a cidade registrou temperatura mínima de 14,5 graus às 6h40 — acima dos 11 graus observados nos últimos dias.
A trégua no frio é uma boa notícia para quem aprecia o calor, mas desperta preocupação em relação ao nível do Rio Batalha, cuja lagoa de captação já está abaixo dos 3,20 metros considerados ideais para abastecer cerca de 100 mil pessoas que dependem exclusivamente da água fornecida pelo manancial.
Nesta segunda, a régua marcava 2,88 metros. Em Bauru, não há registro de chuvas significativas há 20 dias; as últimas precipitações foram de baixa intensidade.
O veranico é um fenômeno caracterizado por um período de tempo seco e quente, com temperaturas elevadas, durante uma estação chuvosa ou até mesmo no inverno, segundo o Climatempo. De acordo com a empresa brasileira especializada em meteorologia, as temperaturas deverão ficar acima da média desde o norte do Paraná até áreas do Interior de São Paulo, Sul de Goiás e de Mato Grosso, além de todo o Mato Grosso do Sul, ao menos até o dia 25 de agosto, próxima segunda-feira.
Ainda conforme o Climatempo, durante o veranico a temperatura deve ultrapassar os 30 graus nas cidades paulistas. As mínimas devem ficar em torno de 19.
Conforme já noticiado pelo JC/JCNET, o inverno de 2025 em Bauru, salvo este período de veranico, tem sido marcado por frio contínuo e bem definido, que pode voltar até o início da primavera, em 22 de setembro.
Umidade baixa
Nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para índices preocupantes de umidade relativa do ar, que devem variar entre 20% e 35% nos próximos dias.
O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que os índices fiquem entre 50% e 60%. Quando caem para a faixa de 21% a 30%, a situação já é considerada de atenção, exigindo cuidados para evitar problemas respiratórios.