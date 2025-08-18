Du Mauad: em busca do tri!

Noroeste vence bem, embala e encara o União São João nas 8ªs da Copa Paulista...

O que importa é como termina. Ahhhh como é maravilhoso o futebol. Todo dia, todo jogo é uma nova chance pra acreditar. Depois de um começo que não agradou ninguém na Copa Paulista, as duas últimas partidas devolveram a confiança. Não só pro torcedor, mas principalmente pros jogadores. O importante é crescer na hora certa. É chegar embalado pro momento mais aguardado de qualquer competição: o mata-mata. Chegou a hora. Depois de 8 jogos (que a gente sabia que iriam terminar com a classificação do Norusca), o fundamental seria chegar “embalado”. E a vitória de sábado (dia 16), no Alfredão, por 3 a 1 sobre o Atlético Monte Azul deixou todo mundo com a sensação que finalmente o time “deu liga”. O técnico Pereira encontrou a maneira de jogar. Posicionando bem a linha defensiva com 3 zagueiros, tendo 2 volantes pra segurar a bronca no meio campo e liberando os laterais pra atuarem verdadeiramente como alas; o time cresceu demais...

Foi mais uma ótima atuação. Os 3 zagueiros deram conta do recado e praticamente não falharam em nenhum lance. Gabriel Almeida, Wellington e Joanderson foram muito bem. Partidaça do Wesley, que fez o seu 1º gol e ainda participou do lance do segundo (marcado pelo Mancha). O que falar do Diego Maia? Perfeito! E ainda deu a assistência pro 3º gol. Maia e Wesley foram os melhores em campo. Cumpriram muito bem o papel os 3 que atuaram no meio campo. Nota alta pro Wendel Lessa que fez um belo gol (uma pena ter sido expulso), Igor Cristiano e Elvis. Marcaram bem e criaram oportunidades. Orlando Júnior mostrou que é importante no ataque. E tivemos finalmente a “estreia” do Caio Mancha. Que jogo do 9! Um voleio na jogada do 1º gol, o tão aguardado gol com a camisa alvirrubra (o 2º da partida) e uma ótima movimentação. Talvez o “maior reforço” do Norusca pras oitavas de final...