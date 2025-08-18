Du Mauad: em busca do tri!

Noroeste vence bem, embala e encara o União São João nas 8ªs da Copa Paulista...
O que importa é como termina. Ahhhh como é maravilhoso o futebol. Todo dia, todo jogo é uma nova chance pra acreditar. Depois de um começo que não agradou ninguém na Copa Paulista, as duas últimas partidas devolveram a confiança. Não só pro torcedor, mas principalmente pros jogadores. O importante é crescer na hora certa. É chegar embalado pro momento mais aguardado de qualquer competição: o mata-mata. Chegou a hora. Depois de 8 jogos (que a gente sabia que iriam terminar com a classificação do Norusca), o fundamental seria chegar “embalado”. E a vitória de sábado (dia 16), no Alfredão, por 3 a 1 sobre o Atlético Monte Azul deixou todo mundo com a sensação que finalmente o time “deu liga”. O técnico Pereira encontrou a maneira de jogar. Posicionando bem a linha defensiva com 3 zagueiros, tendo 2 volantes pra segurar a bronca no meio campo e liberando os laterais pra atuarem verdadeiramente como alas; o time cresceu demais...
Foi mais uma ótima atuação. Os 3 zagueiros deram conta do recado e praticamente não falharam em nenhum lance. Gabriel Almeida, Wellington e Joanderson foram muito bem. Partidaça do Wesley, que fez o seu 1º gol e ainda participou do lance do segundo (marcado pelo Mancha). O que falar do Diego Maia? Perfeito! E ainda deu a assistência pro 3º gol. Maia e Wesley foram os melhores em campo. Cumpriram muito bem o papel os 3 que atuaram no meio campo. Nota alta pro Wendel Lessa que fez um belo gol (uma pena ter sido expulso), Igor Cristiano e Elvis. Marcaram bem e criaram oportunidades. Orlando Júnior mostrou que é importante no ataque. E tivemos finalmente a “estreia” do Caio Mancha. Que jogo do 9! Um voleio na jogada do 1º gol, o tão aguardado gol com a camisa alvirrubra (o 2º da partida) e uma ótima movimentação. Talvez o “maior reforço” do Norusca pras oitavas de final...
Com o retorno do pessoal que estava no DM, como o Luizão (que já ficou no banco), Isael, John Egito, Vinícius Bala, Artur e Renan; a equipe fica ainda mais forte e com ótimas opções. A vitória sobre o Atlético Monte Azul garantiu a 12º colocação no geral (11 pontos). O adversário agora é o União São João de Araras, que terminou líder do seu grupo com 19 pontos e a 5º melhor campanha. O jogo de ida será aqui no Alfredão, muito provavelmente nesse sábado (dia 23). O jogo da volta no fim de semana seguinte em Araras. A camisa pesa. O Noroeste embalou. Vamos em busca do tri! Sou mais Norusca...
Fala, Voz Noroestina!
“Eu gostei!
Mais do que vencer, convencer. Foi o que aconteceu no Alfredão. A escalação com 3 zagueiros e 2 volantes me assustou. Medo do Monte Azul?
Mas na prática o Professor Pereira tinha um plano. Total liberdade para os laterais. Maia e Wesley. Certamente entre os melhores em campo. Wesley inclusive balançou as redes pela primeira vez com a alvirrubra.
Que venha o mata e os seus reforços. Eu tô confiante. Partiu, Araras?
A ver.”
Texto do Augusto Brasil, do Voz Noroestina
Copa Paulista: os confrontos das oitavas de final...
Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Paulista. Os duelos foram definidos conforme a classificação geral da primeira fase, que foi disputada entre 23 times divididos em quatro grupos. Pelo regulamento, as 16 melhores campanhas pelo critério de aproveitamento (já que o grupo do Noroeste tinha um time a menos) irão se enfrentar com o 1º encarando o 16º, o 2º o 15º e assim sucessivamente. Os oito primeiros colocados decidem o mata-mata em casa. Esses são os confrontos:
XV de Piracicaba (1º) x Araçatuba (16º) – favoritismo gigante do XV
São José (2º) x São Bento (15º) – São José entra como favorito, mas o Azulão pode surpreender
Grêmio Prudente (3º) x São Caetano (14º) – aposto no Grêmio Prudente
Primavera (4º) x Paulista (13º) – Primavera passa pras quartas
União São João (5º) x Noroeste (12º) – lógico que vai dar Norusca
Monte Azul (6º) x Francana (11º) – o Atlético passa
Comercial (7º) x Inter de Limeira (10º) – muito equilíbrio nesse “clássico”
Portuguesa Santista (8°) x Oeste (9º) – duelo mais imprevisível
Os jogos de ida e volta estão previstos para os dois próximos sábados e domingos, mas a tabela detalhada ainda será divulgada pela Federação Paulista de Futebol (FPF)...
Libertadores: a definição dos classificados pras 4ªs de final...
Nesse meio de semana acontecem os jogos de volta das oitavas de final da Copa Libertadores que irão definir quem passa pra próxima fase, Tirando o Palmeiras, que com a goleada por 4 a 0 fora de casa, já “garantiu” sua presença na quartas de final, todos os outros 7 confrontos estão em aberto...
Vélez Sarsfield x Fortaleza
Data: amanhã, 19 de agosto - 19h.
Jogo de ida: empate por 0 a 0.
Apesar da péssima fase no Brasileirão, o Fortaleza pode surpreender o Velez...
São Paulo x Atlético Nacional
Data: amanhã, 19 de agosto - 21h30.
Depois de tomar um sufoco, levar 2 bolas na trave e ver o Atlético Nacional desperdiçar 2 cobranças de pênalti, não tem como o Tricolor não se classificar em casa. Escapou em Medellin, se classifica no Morumbi...
Racing x Peñarol
Data: amanhã, 19 de agosto 21h30
Estudiantes x Cerro Porteño
Data: Quarta-feira, 20 de agosto – 19h
Internacional x Flamengo
Data: Quarta-feira, 20 de agosto – 21h30
Era pro Flamengo ter encaminhado a classificação no jogo de ida. Jogou mais e só fez 1 a 0. No Beira-Rio pode pintar uma surpresa. O Inter é forte em casa...
LDU x Botafogo
Data: Quinta-feira, 21 de agosto – 19h
Vitória magra do Fogão no jogo de ida por 1 a 0. Mesmo assim deve segurar e passar pra próxima fase...
Palmeiras x Universitario
Data: Quinta-feira, 21 de agosto – 21h30
Verdão só preocupa em “estudar” quem será seu adversário nas quartas. River Plate ou Libertad...
River Plate x Libertad
Data: Quinta-feira, 21 de agosto – 21h30
Expectativa de 4 times brasileiros entre os 8 classificados. Palmeiras, São Paulo, Flamengo (ou Inter) e Botafogo. Mais uma temporada com domínio verde-amarelo...
