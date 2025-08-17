Após 68 dias de grave acidente, bombeiro tem alta em Bauru; VÍDEO

Após lutar pela vida durante 68 dias no Hospital de Base (HB) de Bauru e passar por vários procedimentos cirúrgicos, o cabo do Corpo de Bombeiros Paulo Henrique Pinto, que sofreu um grave acidente no quilômetro 357 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru–Marília, em Bauru, recebeu alta nesta sexta-feira (15) e seguirá o tratamento em casa. Na saída do hospital, ele emocionou-se com a homenagem feita por colegas de farda e do policiamento de área, além de membros da equipe médica e de enfermagem.

O acidente ocorreu no dia 7 de junho, por volta das 13h. Na ocasião, o bombeiro conduzia uma viatura da corporação sentido Bauru quando, nas proximidades da Vila Dutra, perdeu o controle da direção e capotou diversas vezes. Ele ficou preso às ferragens e sofreu múltiplas fraturas nos membros inferiores e membro superior esquerdo, além de traumatismo cranioencefálico leve.

Com o objetivo de apoiar e agilizar o atendimento prestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), após o resgate e estabilização da vítima, a Polícia Militar (PM) bloqueou vias de maior movimento no trajeto até o Pronto-Socorro Central (PSC), para onde ela foi conduzida em estado grave. Ao longo do período de internação, o cabo foi submetido a diversas cirurgias.