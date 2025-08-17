Vasco goleia o Santos por 6 a 0 em dia de festa para Neymar

Era para ser um dia de festa para o Santos. Antes do apito inicial do encontro com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbis, em São Paulo, o craque Neymar recebeu uma homenagem em campo por completar 250 partidas com a camisa da equipe. A festa acabou aí.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Lucas Piton abriu o placar para o time fluminense. E enquanto o Santos foi capaz de segurar a pressão ao longo da primeira etapa, na volta dos vestiários a porteira se abriu.

David Correa marcou aos 7 minutos do segundo tempo. Logo depois, aos 9, após saída errada do goleiro Brazão e lambança na área, Philippe Coutinho fez o seu primeiro --ele voltaria a marcar aos 17. O árbitro de vídeo registrou toque de mão de Souza na área, e Rayan marcou de pênalti, aos 15.