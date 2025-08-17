Vasco goleia o Santos por 6 a 0 em dia de festa para Neymar

Era para ser um dia de festa para o Santos. Antes do apito inicial do encontro com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Morumbis, em São Paulo, o craque Neymar recebeu uma homenagem em campo por completar 250 partidas com a camisa da equipe. A festa acabou aí.
Aos 18 minutos do primeiro tempo, Lucas Piton abriu o placar para o time fluminense. E enquanto o Santos foi capaz de segurar a pressão ao longo da primeira etapa, na volta dos vestiários a porteira se abriu.
David Correa marcou aos 7 minutos do segundo tempo. Logo depois, aos 9, após saída errada do goleiro Brazão e lambança na área, Philippe Coutinho fez o seu primeiro --ele voltaria a marcar aos 17. O árbitro de vídeo registrou toque de mão de Souza na área, e Rayan marcou de pênalti, aos 15.
Com 23 minutos no relógio, Tchê Tchê recebeu na área e chutou baixo, sem chance para Brazão.
O Santos ainda chegou a marcar, aos 37, com Guilherme, mas o lance foi anulado por impedimento.
Parte dos mais de 54,4 mil torcedores presentes no Morumbis começou deixar o estádio depois do quarto gol. Outros, membros da organizada dos Santos, decidiram virar de costas para o campo, em protesto.
Após o apito final, Neymar recebeu um abraço do técnico adversário, Fernando Diniz, e chorou, decepcionado com a atuação do clube.
Ficha técnica
Santos 0 x 6 Vasco
Campeonato: Brasileirão (20ª rodada)
Data: 17/08/2025
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Hora: 16h00 (horário de Brasília)
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Cartões amarelos: Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê e Rayan (VAS); Luisão e Neymar (SAN)
Cartões vermelhos: Não houve
Gols: Lucas Piton (VAS), 17' do 1º tempo (0-1); David (VAS), 7' do 2º tempo (0-2); Coutinho (VAS), 9' do 2º tempo (0-3); Rayan (VAS), 14' do 2º tempo (0-4); Coutinho (VAS), 17' do 2º tempo (0-5); Tchê Tchê (VAS), 23' do 2º tempo (0-6)
Santos: Gabriel Brazão, Mayke, Luisão, Luan Peres, Souza (Escobar), Zé Rafael (Rollheiser), Gabriel Bontempo (Rincón), Neymar, Barreal (Caballero), Tiquinho Soares (Lucas Meirelles), Guilherme. Técnico: Cléber Xavier.
Vasco: Léo Jardim, Lucas Piton, Lucas Freitas, Hugo Moura (Lucas Oliveira), Paulo Henrique, Jair (Thiago Mendes), Tchê Tchê, Philippe Coutinho, Moreira (GB), David (Léo Jacó), Rayan (Pumita Rodríguez). Técnico: Fernando Diniz.