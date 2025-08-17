Inédito: Beira Rio é campeão da Segunda Divisão da Liga Bauruense

Em uma final inédita da Liga Bauruense de Futebol Amador, as equipes Beira Rio e Diamante Negro protagonizaram uma grande decisão na tarde deste sábado (16), no Estádio Edmundo Coube, no Jardim Araruna. Foi a primeira final disputada pelos dois times na competição. O Beira Rio venceu por 1 a 0.

Para chegar à decisão, as duas equipes superaram adversários fortes ao longo do campeonato. As torcidas também deram um show à parte, lotando as arquibancadas e criando uma linda festa no estádio distrital.

Dentro de campo, a partida foi intensa e muito disputada - ninguém queria perder uma final. Os goleiros Wesley, do Diamante Negro, e Vinã, do Beira Rio, tiveram bastante trabalho durante os 90 minutos.