Inédito: Beira Rio é campeão da Segunda Divisão da Liga Bauruense

Em uma final inédita da Liga Bauruense de Futebol Amador, as equipes Beira Rio e Diamante Negro protagonizaram uma grande decisão na tarde deste sábado (16), no Estádio Edmundo Coube, no Jardim Araruna. Foi a primeira final disputada pelos dois times na competição. O Beira Rio venceu por 1 a 0.
Para chegar à decisão, as duas equipes superaram adversários fortes ao longo do campeonato. As torcidas também deram um show à parte, lotando as arquibancadas e criando uma linda festa no estádio distrital.
Dentro de campo, a partida foi intensa e muito disputada - ninguém queria perder uma final. Os goleiros Wesley, do Diamante Negro, e Vinã, do Beira Rio, tiveram bastante trabalho durante os 90 minutos.
A decisão contou com a presença do recém-empossado secretário de Esportes, Leandro Ávila, que foi responsável pela entrega do troféu à equipe campeã. A arbitragem ficou por conta de Íris Rodrigues.
Logo nos primeiros minutos, o Beira Rio partiu para o ataque, mas a primeira chance perigosa foi criada pelo time da Vila São Paulo.
Aos 11 minutos do primeiro tempo, após pressão ofensiva, o time da Lagoa do Sapo abriu o placar com uma bela jogada do camisa 11, João, que recebeu um lançamento e finalizou com precisão. O Diamante Negro passou a buscar o empate, mas o camisa 11 do Beira Rio continuava sendo um dos principais perigos para a defesa adversária.
Com o passar do tempo, o jogo ficou mais truncado, com muitas disputas fortes. O Diamante Negro tentava criar jogadas ofensivas, mas esbarrava na sólida defesa do Beira Rio, que também levava perigo em bolas paradas.
O primeiro tempo terminou com vitória parcial do Beira Rio por 1 a 0.
Na segunda etapa, o time comandado pelo técnico Pedro Aparecido, conhecido como “Pé na Cova”, voltou pressionando, tentando buscar o empate. A equipe da Vila São Paulo apostava nas bolas paradas e jogadas aéreas. No entanto, o Beira Rio jogava com dois jogadores a mais, após expulsões no adversário, o que lhe deu uma vantagem expressiva. O Beira Rio também teve um jogador expulso.
Comandado por Rick Martins, o Beira Rio passou a explorar os contra-ataques. Com o forte calor, o ritmo da partida diminuiu, o que favoreceu a equipe da Zona Oeste, que administrava o resultado.
Nos minutos finais, o Diamante Negro ainda tentou pressionar em busca do empate, mas parou na bem postada defesa do Beira Rio. Fim de jogo: 1 a 0, e título inédito para o Beira Rio na Liga Bauruense da Segunda Divisão.
O técnico Rick Martins comemorou o resultado e destacou o esforço do grupo:
"Isso é a coroação de um trabalho árduo. Formamos um grupo que merecia muito esse título. Agora é comemorar."
Com a campanha, Beira Rio e Diamante Negro garantiram acesso à Primeira Divisão da Liga Bauruense em 2026.