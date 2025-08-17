Mestrado em Direito nos EUA

Aos 34 anos, o bauruense Felipe Faria de Castro comemora a conquista de um sonho: ele fará mestrado em Direito na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Graduado no mesmo curso pelo Instituto de Ensino Superior de Bauru (Iesb) e funcionário do Cartório 2° Oficial de Registros de Imóveis em Bauru, Felipe conseguiu uma bolsa de estudos parcial para cursar as aulas. "Acredito que será uma experiência incrível. É uma ótima oportunidade de crescimento, tanto pessoal quanto profissional", comenta o advogado, que passará entre 9 e 10 meses em terras norte-americanas. A Universidade de Wisconsin é conhecida pela qualidade do ensino e da pesquisa, além de possuir uma das melhores infraestruturas universitárias do estado. Está, inclusive, entre as 20 melhores instituições de ensino superior dos EUA.