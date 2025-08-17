Hospital de Base realiza Roda de Conversa sobre Sustentabilidade

O Hospital de Base de Bauru promoveu, no dia 23 de julho, a sua 1ª Roda de Conversa sobre Sustentabilidade, reunindo colaboradores em um debate sobre consumo consciente e preservação ambiental. A ação foi organizada pela Comissão de Sustentabilidade da unidade, em parceria com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e a Gerência de Recursos Humanos.

Com o tema "Consumo, Meio Ambiente e Sustentabilidade", o encontro contou com a participação do idealizador do Projeto Viva Batalha, Márcio Teixeira, e do engenheiro ambiental Lucas Malta. Os palestrantes abordaram práticas sustentáveis aplicáveis no dia a dia, a responsabilidade individual na conservação dos recursos naturais e a importância do descarte correto de resíduos.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que visam fortalecer a cultura da sustentabilidade entre os profissionais da instituição.