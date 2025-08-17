Morre Noboru Shimokawa, referência na culinária japonesa em Bauru

O fundador do restaurante Noboru, Kameo e Hiros, Noboru Shimokawa, referência em gastronomia japonesa em Bauru, morreu neste sábado (16), aos 86 anos de idade.

Ele está sendo velado na sala 2 do Centro Velatório Terra Branca, na rua Gerson França, 5-55, Centro. O sepultamento será neste domingo (17), às 15h30, quando o féretro sairá em cortejo até o Cemitério da Saudade, na quadra 18 da avenida Rodrigues Alves, em Bauru.

Nas redes sociais dos restaurantes, amigos e equipe de funcionários, se despediram do patriarca Noboru: "Com profundo pesar, comunicamos o falecimento do sr. Noboru, fundador do Noboru, Kameo e Hiros, referências da cultura e da gastronomia japonesa na cidade de Bauru. O sr. dedicou sua vida à arte culinária, trazendo tradição, sabor e hospitalidade únicos para nossa cidade. Sua paixão pelo que fazia e o respeito à cultura japonesa conquistaram gerações de clientes e amigos, tornando os restaurantes um símbolo de qualidade e respeito. Neste momento de dor, agradecemos à família do sr. por compartilhar conosco sua dedicação e valores, e por permitir que tantos pudessem vivenciar experiências inesquecíveis em seu restaurante. Toda a equipe e amigos se solidarizam com a família, desejando força e serenidade neste momento difícil."