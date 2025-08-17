Festivais no Alentejo: uma viagem pela cultura, fé e tradição

Ao longo do segundo semestre do ano, o Alentejo, em POrtugal, revela uma de suas facetas mais vibrantes: a temporada de festivais populares. Espalhados por vilas, cidades e paisagens rurais, esses eventos misturam música, fé, gastronomia, tradição e muita alegria. Uma verdadeira imersão na alma alentejana.

Conhecidas como festas populares ou romarias, os eventos celebram santos padroeiros, colheitas, histórias locais e ritos ancestrais. São experiências únicas que conectam visitantes ao coração da cultura regional, com moradores acolhedores que recebem todos de braços abertos.

Em setembro, a Festa de Nossa Senhora da Lapa colore com fé e tradição a aldeia de Besteiros de Cima, em Alegrete. Já em Elvas, entre os dias 20 e 27 de setembro, acontece a grandiosa celebração no Santuário do Senhor Jesus da Piedade, acompanhada da secular Feira de São Mateus, uma das mais emblemáticas da região.