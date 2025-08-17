Festivais no Alentejo: uma viagem pela cultura, fé e tradição

Ao longo do segundo semestre do ano, o Alentejo, em POrtugal, revela uma de suas facetas mais vibrantes: a temporada de festivais populares. Espalhados por vilas, cidades e paisagens rurais, esses eventos misturam música, fé, gastronomia, tradição e muita alegria. Uma verdadeira imersão na alma alentejana.
Conhecidas como festas populares ou romarias, os eventos celebram santos padroeiros, colheitas, histórias locais e ritos ancestrais. São experiências únicas que conectam visitantes ao coração da cultura regional, com moradores acolhedores que recebem todos de braços abertos.
Em setembro, a Festa de Nossa Senhora da Lapa colore com fé e tradição a aldeia de Besteiros de Cima, em Alegrete. Já em Elvas, entre os dias 20 e 27 de setembro, acontece a grandiosa celebração no Santuário do Senhor Jesus da Piedade, acompanhada da secular Feira de São Mateus, uma das mais emblemáticas da região.
Em Azaruja, a festa de Nossa Senhora do Monte do Carmo toma conta da vila no segundo domingo de setembro. Já em Viana do Alentejo, a maior romaria a cavalo do Alentejo, em honra a Nossa Senhora d'Aires, ganha novos ares com a tradicional feira, realizada no quarto final de semana do mesmo mês.
Em São Marcos de Ataboeira, freguesia de Castro Verde, o primeiro final de semana de setembro é dedicado à Nossa Senhora de Aracelis. Entre Ourique e Santa da Serra, a tradicional festa de Nossa Senhora da Cola é celebrada nos dias 7 e 8 de setembro, reunindo fiéis e curiosos em um ambiente de pura devoção.
Os festivais do Alentejo não são apenas celebrações religiosas, são encontros de gerações, com música tradicional, pratos típicos e expressões culturais vivas. Visitar o Alentejo nessa época é participar de uma herança coletiva que continua a emocionar e encantar. É ver a história ganhar vida entre procissões, feiras, danças, aromas e sabores que marcam o calendário e o coração dos alentejanos.
Sobre o destino
Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo é a maior região do país. Privilegiando um lifestyle tranquilo em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares, como castelos e monumentos históricos. Detentor de quatro títulos da Unesco e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes, sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros. A promoção turística do Alentejo, efetuada pela Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, conta com o apoio dos fundos comunitários através do Alentejo 2030, do Portugal 2030 e da União Europeia.
Para mais informações, visite www.turismodoalentejo.com.br.