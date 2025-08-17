Elisa Rocha Caminaga; Ela forma campeões dentro e fora do tatame

Elisa - Após um ano na Bushido, tinha retornado ao Sesi e, com 20 anos, por conta de hérnias na coluna, precisei antecipar minha aposentadoria como atleta. Entrei em estado de luto, porque judô era o que eu sabia fazer na vida e tinha o sonho olímpico. Eu já estava cursando fisioterapia e minha irmã, Elena, aos 4 anos, decidiu ingressar na Bushido. Eu a levava às aulas e vi que poderia ajudar. Comecei a dar aulas como voluntária lá e em 2018, por incentivo do Mário Sabino (atleta da Seleção já falecido), que também foi meu Sensei, fundei a Associação Caminaga. Comecei com quatro atletas, que estão comigo até hoje, e agora somos três professores voluntários faixas-pretas, minha mãe, o Chris e eu, com cerca de 60 alunos. Destes, 25 são federados e conquistaram medalhas em todas as competições da Federação Paulista de Judô. Temos, por exemplo, uma campeã da Copa São Paulo e uma vice-campeã paulista.

JC - Como o projeto é mantido?

Elisa - Começamos em um espaço alugado no Mary Dota e depois fomos para a Biblioteca Ramal. Em 2019, federamos nossa equipe, mas veio a pandemia e tudo parou. Quando liberou, iniciamos treinos ao ar livre em praças e quadras. Foi tudo extremamente difícil, mas há três anos conseguimos, junto ao Sindicato do Metalúrgicos, um espaço que tornou-se nossa sede. Lá, cada um contribui com o que pode, seja doação em dinheiro, materiais de limpeza, brindes para fazermos rifas. Vendemos nosso tradicional caldinho em julho, fazemos pastelada, sempre com renda revertida para o custeio das competições, porque a maioria dos alunos é de família de baixa renda. Também temos crianças que são apadrinhadas por pessoas que acreditam no esporte.