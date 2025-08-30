17 de agosto de 2025
IGREJA CATÓLICA

30ª Caminhada da Família reúne milhares de fiéis em Bauru

Por Bruno Freitas e Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Caminhada iniciou na Nações Unidas, ao lado do Parque Vitória Régia
Caminhada iniciou na Nações Unidas, ao lado do Parque Vitória Régia

A 30ª Caminhada da Família, da Igreja Católica, reúne milhares de fiéis neste domingo (17), desde às 8h, quando a concentração começou na avenida Nações Unidas, em frente ao McDonald's, com destino à Catedral do Divino Espírito Santo, no Centro de Bauru.

O evento homenageia o Jubileu da Esperança, celebrado em 2025, segundo o padre Giuliano Alamino, assessor do setor Vida e Família da Diocese de Bauru.

Com o tema "Família Peregrina de Esperança" e lema "Alegres na esperança", a edição tem o propósito de celebrar a beleza da família e caminhar com fé, amor e esperança, destaca o padre. A santa missa em seguida da caminhada será presidida pelo bispo diocesano dom Rubens Sevilha, com presença do bispo emérito dom Frei Caetano Ferrari, que também acompanhará o percurso. 26 paróquias da cidade participarão do ato, que deve reunir milhares de fiéis, de acordo com o padre.

Durante o trajeto, houve cânticos, orações, bênçãos e preces pelos doentes.

Tradição há três décadas, a caminhada integra o calendário oficial de Bauru, afirma o padre. "Convidamos a todos para esse momento de renovação para seguirmos firmes e alegres na esperança que nos move como uma só família em Cristo", conclui.

Imagem de Jesus crucificado (foto: Bruno Freitas)
Imagem de Maria, José e o menino Jesus (foto: Bruno Freitas)
Concentração na Nações Unidas (foto: Bruno Freitas)
Um dos caminhões chegando para a concentração (foto: Bruno Freitas)
Regina Soares e Natália Soares levaram o Horus com roupinha de Maria (foto: Bruno Freitas)
