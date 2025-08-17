Corinthians perde para o Bahia em casa por 2 a 1 no Brasileirão

O Corinthians recebeu o Bahia na Neo Química Arena na noite deste sábado (16) e perdeu pela segunda vez seguida no Campeonato Brasileiro. O centroavante Gui Negão marcou o único feito alvinegro na derrota por 2 a 1.
No primeiro minuto, o Bahia conseguiu marcar com Michel Araújo após o Corinthians não conseguir impedir um lançamento adversário. Na sequência, o Timão lançou-se ao ataque e chegou a marcar com Rodrigo Garro, mas viu o árbitro de vídeo anular o gol devido a um toque de mão (ainda que não intencional) de Kayke.
O Corinthians conseguiu empatar com Gui Negão marcando seu primeiro gol como jogador profissional - em um lance que o VAR demorou dez minutos para validar. Logo que a partida foi reiniciada, porém, Matheuzinho cometeu pênalti que foi convertido por Willian José.
Na etapa final, o Corinthians até teve maior volume ofensivo, mas não conseguiu furar o bloqueio baiano. Assim, perdeu a segunda seguida no Brasileirão.