17 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BRASILEIRÃO

Corinthians perde para o Bahia em casa por 2 a 1 no Brasileirão

da Redação com Meu Timão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Wanderson Oliveira/Meu Timão
Foi a segunda derrota consecutiva do alvinegro
Foi a segunda derrota consecutiva do alvinegro

O Corinthians recebeu o Bahia na Neo Química Arena na noite deste sábado (16) e perdeu pela segunda vez seguida no Campeonato Brasileiro. O centroavante Gui Negão marcou o único feito alvinegro na derrota por 2 a 1.

No primeiro minuto, o Bahia conseguiu marcar com Michel Araújo após o Corinthians não conseguir impedir um lançamento adversário. Na sequência, o Timão lançou-se ao ataque e chegou a marcar com Rodrigo Garro, mas viu o árbitro de vídeo anular o gol devido a um toque de mão (ainda que não intencional) de Kayke.

O Corinthians conseguiu empatar com Gui Negão marcando seu primeiro gol como jogador profissional - em um lance que o VAR demorou dez minutos para validar. Logo que a partida foi reiniciada, porém, Matheuzinho cometeu pênalti que foi convertido por Willian José.

Na etapa final, o Corinthians até teve maior volume ofensivo, mas não conseguiu furar o bloqueio baiano. Assim, perdeu a segunda seguida no Brasileirão.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários