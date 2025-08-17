Fest'Up traz estrutura multifuncional para conectar alunos

No próximo sábado (23), das 8h30 às 18h, as Faculdades Integradas de Bauru (FIB) cedem parte de sua estrutura de 300 mil m² para receber o Fest'Up Bauru, encontro voltado aos estudantes e profissionais de comunicação de toda a região. As inscrições para participar do evento, que tem a parceria do Jornal da Cidade/JCNET, ainda estão abertas, mas o primeiro lote de ingressos já está quase esgotado.

Entre os ambientes disponíveis estão o Centro de Convivência, ponto de encontro para participantes, convidados e imprensa; o coworking, preparado para atividades dos organizadores e equipes de cobertura; além dos estúdios multimídia da TV FIB, usados para entrevistas, gravações de podcasts e produções audiovisuais do evento.

Durante o Fest'Up, o público terá acesso a espaços reservados para networking e transmissão de conteúdos, além de opções de alimentação por meio de food trucks que serão instalados no campus. A iniciativa busca facilitar o intercâmbio entre alunos, docentes e profissionais do setor, promovendo debates, atividades práticas e compartilhamento de experiências em um ambiente universitário estruturado e aberto à comunidade local.