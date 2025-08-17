Fest'Up traz estrutura multifuncional para conectar alunos

No próximo sábado (23), das 8h30 às 18h, as Faculdades Integradas de Bauru (FIB) cedem parte de sua estrutura de 300 mil m² para receber o Fest'Up Bauru, encontro voltado aos estudantes e profissionais de comunicação de toda a região. As inscrições para participar do evento, que tem a parceria do Jornal da Cidade/JCNET, ainda estão abertas, mas o primeiro lote de ingressos já está quase esgotado.
Entre os ambientes disponíveis estão o Centro de Convivência, ponto de encontro para participantes, convidados e imprensa; o coworking, preparado para atividades dos organizadores e equipes de cobertura; além dos estúdios multimídia da TV FIB, usados para entrevistas, gravações de podcasts e produções audiovisuais do evento.
Durante o Fest'Up, o público terá acesso a espaços reservados para networking e transmissão de conteúdos, além de opções de alimentação por meio de food trucks que serão instalados no campus. A iniciativa busca facilitar o intercâmbio entre alunos, docentes e profissionais do setor, promovendo debates, atividades práticas e compartilhamento de experiências em um ambiente universitário estruturado e aberto à comunidade local.
PROGRAMAÇÃO
Nesta primeira edição em Bauru, o evento realizado pela APP Brasil se destaca por oferecer uma agenda de palestras comandadas por especialistas de peso, que refletem a diversidade e o dinamismo do cenário criativo nacional e internacional.
Filipe Crespo, sócio e diretor de novos negócios na Creativosbr e professor em instituições como Fecap e Mackenzie, abordará os desafios da criatividade no cenário global da publicidade, trazendo também a visão de quem já atuou como jurado em Cannes.
Alana Pereira, líder de estratégia de vendas no Kwai Brasil, trará insights sobre o uso de análise preditiva, big data e a aplicação prática da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no marketing digital, tópicos que impactam diretamente a forma como campanhas são planejadas e executadas.
Isabel Nabuco, estrategista do Pinterest para a América Latina, conduzirá uma palestra sobre comportamento do consumidor e construção de marcas relevantes em ambientes digitais, explorando os dados obtidos em uma das maiores plataformas do mundo.
Já o fundador do OJO Studio em Bauru, Fred Breslau, apresentará discussões sobre tecnologias emergentes, realidade virtual e soluções imersivas, mostrando como essas ferramentas transformam a comunicação e a experiência do usuário.
Rafael Urenha, CCO da agência Galeria, compartilhará sua experiência na criação de campanhas multiplataforma para grandes marcas, discutindo o equilíbrio entre entretenimento, storytelling e inovação.
Por fim, Thiago Gigo, atuante em áreas estratégicas desde gestão até psicanálise, falará sobre a convergência entre neuromarketing, vendas e inteligência artificial, destacando como essas disciplinas podem contribuir para melhores resultados.
SERVIÇO
A FIB Bauru fica na quadra 15 da Rua José Santiago. Mais informações: @festupbauru