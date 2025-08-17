'Pedalada e Caminhada Rosa' reúne mulheres contra câncer de mama

As organizações sociais Amigas do Peito e Instituto Quimioterapia e Beleza (IQeB) de Bauru promoverão no dia 19 de outubro a 'Pedalada e Caminhada Rosa', a partir das 8h30, na avenida Getúlio Vargas, em Bauru. A iniciativa une saúde, solidariedade e conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. A atividade, organizada pela equipe Sujo de Barro, contará com o apoio da comunidade e Prefeitura de Bauru. Todo o valor arrecadado será revertido para projetos das entidades.
A programação inclui exames preventivos, sorteios, apresentações musicais e outras atrações. Concentração na quadra 16 da avenida Getúlio Vargas. Percursos: Caminhada - 4 km | Bike - 8 km. Inscrições e kits: camisetas na sede das Amigas do Peito (Monsenhor Claro, 11-62) e nas Lojas Musa.