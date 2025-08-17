Com Mancha decisivo, caminho do Tri terá o União São João

Passada a classificação do Noroeste, em bela partida e vitória contundente por 3 a 1 contra o Monte Azul, neste sábado (16), no Alfredão, o Norusca terá no caminho do tricampeonato o União São João. A Maquininha Vermelha avançou na 3.ª colocação, com 11 pontos. O adversário se classificou na liderança do seu grupo, com 19 pontos. O time de Araras também venceu neste sábado: recebeu o Comercial e bateu o Bafo por 1 a 0, com gol de Rafael Tanque.
Todos os confrontos são definidos pelas campanhas, e os horários e dias das oitavas de final serão confirmados oficialmente em congresso técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), na tarde desta segunda-feira (18). Já é certo que o Alvirrubro fará seu primeiro duelo em casa, no sábado (23), possivelmente a noite, e a segunda partida será fora.
O destaque deste último jogo do Norusca foi Caio Mancha. O atacante desencantou ao marcar seu primeiro gol com a camisa do time, teve participação direta no gol de Wesley e foi importante na construção de diversas jogadas ofensivas do Noroeste.
Após o jogo, em coletiva de imprensa, ele parabenizou o grupo, valorizou a evolução do time e destacou que o Noroeste está preparado para o mata-mata.
“Vitória importante, agora é descansar. Vamos voltar segunda-feira (18), ver o que o Pereira vai montar de trabalho para a gente na semana. Sabemos que vamos pegar uma pedreira. Nossa equipe tem qualidade e vamos trabalhar firme para encarar a primeira decisão no sábado”, comentou Caio Mancha.
O Noroeste é bicampeão da Copa Paulista, tendo conquistado seus títulos em 2005 e 2012, ambos com campanhas que começaram abaixo do esperado, causando desconfiança do torcedor, mas que terminaram com os troféus vindo para Bauru.