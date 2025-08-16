Com desfalques, Bauru Basket perde fora de casa para o Rio Claro

Na noite deste sábado (16), o Bauru Basket foi até Rio Claro e acabou superado pelos donos da casa pelo placar de 73 x 59. A partida ocorreu no ginásio Felipe Karan, válida por mais uma rodada do Campeonato Paulista.

O grande fator para a derrota foi o número de desfalques do Dragão. O capitão Alex Garcia, embora tenha viajado com a delegação, segue em fase de condicionamento físico. A equipe também não contou com nenhum armador de ofício: Matheus Eugeniusz cumpriu suspensão após desqualificação na rodada passada, enquanto Vinicius Mogi foi vetado por dores musculares. Assim, o ala Pedro Infante precisou ser improvisado na função de carregar a bola e distribuir as jogadas, mas acabou sobrecarregado.

A partida começou equilibrada, com muita imposição defensiva e igualdade no primeiro quarto (10 x 10). Porém, na sequência, o Rio Claro aproveitou os erros bauruenses e transformou o maior volume ofensivo em arremessos de longa distância. No último período, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú até chegou a diminuir a diferença para cinco pontos, mas não conseguiu completar a reação.

Números