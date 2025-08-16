Com desfalques, Bauru Basket perde fora de casa para o Rio Claro

Na noite deste sábado (16), o Bauru Basket foi até Rio Claro e acabou superado pelos donos da casa pelo placar de 73 x 59. A partida ocorreu no ginásio Felipe Karan, válida por mais uma rodada do Campeonato Paulista.
O grande fator para a derrota foi o número de desfalques do Dragão. O capitão Alex Garcia, embora tenha viajado com a delegação, segue em fase de condicionamento físico. A equipe também não contou com nenhum armador de ofício: Matheus Eugeniusz cumpriu suspensão após desqualificação na rodada passada, enquanto Vinicius Mogi foi vetado por dores musculares. Assim, o ala Pedro Infante precisou ser improvisado na função de carregar a bola e distribuir as jogadas, mas acabou sobrecarregado.
A partida começou equilibrada, com muita imposição defensiva e igualdade no primeiro quarto (10 x 10). Porém, na sequência, o Rio Claro aproveitou os erros bauruenses e transformou o maior volume ofensivo em arremessos de longa distância. No último período, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú até chegou a diminuir a diferença para cinco pontos, mas não conseguiu completar a reação.
Números
Apesar do revés, o pivô Andrezão foi o cestinha da noite com 19 pontos. Gemerson contribuiu com 15, além de quatro rebotes e três assistências. Wesley Mogi registrou um duplo-duplo expressivo: foram 11 pontos e 17 rebotes. Pelo lado do Rio Claro, Victor Narcizo e Gemadinha se destacaram com 17 e 15 pontos, respectivamente.
Sequência
Com o resultado, as equipes agora têm campanhas idênticas: são duas vitórias e duas derrotas para cada (50% de aproveitamento). Para o Dragão, a oportunidade de recuperação será em casa. Na próxima terça-feira (19), às 19h30, o time enfrenta o São Leopoldo Mancic/Limeira no ginásio Panela de Pressão.
Os ingressos já estão disponíveis no site da Fast Ingressos: R$ 15 (arquibancada), R$ 70 (cadeira cativa) e R$ 90 (cadeira de quadra). A partir de segunda-feira (18), as entradas também poderão ser adquiridas na RR Store, que fica na Av. Comendador da Silva Martha (21-80) e funciona das 9h às 18h.