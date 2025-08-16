Somos Vôlei Bauru vence quatro jogos e chega a 37 vitórias no ano

Formado em 2023 com jogadoras da melhor idade, o Somos Vôlei Bauru voltou a vencer neste sábado (16) e ampliou para 37 o total de vitórias no ano. A meta é superar, até dezembro, o recorde estabelecido no ano de sua fundação – com 48 triunfos em 52 partidas.
Sem perder sets, todos os duelos foram vencidos por 2 x 0. Na faixa etária de 68+, a equipe superou Lins (parciais de 15x09/15x03). Na sequência, Piratininga no 58+ (15x06/15x05). Depois, bateu Areiópolis no 58+ (15x12/15x08) e Piratininga no 45+ (15x08/ 15x11).
Válidos pelo polo 10 da Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado), os confrontos ocorreram durante a manhã e início da tarde, com entrada gratuita, no ginásio Darcy César Improta, no Jardim Colonial, em Bauru.
Quatro vezes campeão regional e duas vezes vice estadual, o Somos Vôlei Bauru reúne mulheres em elencos competitivos e escolinha gratuita. Na atual temporada, já é campeão antecipado do 45+ da Superliga da CBVA.
A idealização é da Associação Garra de Tigre. Patrocínio: Poloar Ar-Condicionado Bauru, PCA Engenharia Térmica, OnPlay Comunicação Integrada e Marketing, Cresol e Concilig. Apoio: Semel (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer) de Bauru.