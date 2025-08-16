Noroeste faz bela partida, vence Monte Azul e está nas oitavas

Classificado! O Noroeste fez a sua melhor partida na competição e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025 ao vencer o Monte Azul por 3 a 1, na tarde deste sábado (16), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Foi a última rodada da fase de grupos e a Maquininha Vermelha avançou na 3.ª colocação, com 11 pontos. O adversário definido para as eliminatórias de ida e volta, já a partir do próximo sábado (23), será o União São João de Araras.
No primeiro tempo, Wesley Silva abriu o placar de cabeça, após rebote do goleiro que espalmou chute de Caio Mancha. Logo depois as situações se inverteram. Wesley Silva em contra-ataque chutou para o gol, o goleiro defendeu e Caio Mancha fez 2 a 0.
Ainda no primeiro tempo, Rian diminuiu para o time visitante.
Na segunda etapa, Wendel Lessa fechou o placar em 3 a 1.
Aos 35 minutos, o mesmo Wendel Lessa foi expulso e deixou o Alvirrubro com um a menos, mas por pouco tempo. Aos 40, Pedrinho também foi expulso pelo Monte Azul.
Vitória consecutiva
Esta foi a primeira vez que o Noroeste conquistou duas vitórias consecutivas na atual temporada, algo que não acontecia desde a campanha do acesso à Série A2 do ano passado, nas rodadas 3 e 4, no início de 2024, quando derrotou Rio Claro e Linense.
Além do Noroeste, também se classificaram no grupo 1 o próprio Monte Azul (1.º), o Grêmio Prudente (2.º) e o Araçatuba (4.º). O Linense ficou de fora (5.º).
Todos os confrontos são definidos pelas campanhas, e os horários e dias das oitavas de final serão confirmados oficialmente em congresso técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF), na tarde desta segunda-feira (18). Já é certo que o Alvirrubro fará seu primeiro duelo em casa e a segunda decisão será fora.