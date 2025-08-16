Noroeste faz bela partida, vence Monte Azul e está nas oitavas

Classificado! O Noroeste fez a sua melhor partida na competição e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Paulista Sicredi 2025 ao vencer o Monte Azul por 3 a 1, na tarde deste sábado (16), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Foi a última rodada da fase de grupos e a Maquininha Vermelha avançou na 3.ª colocação, com 11 pontos. O adversário definido para as eliminatórias de ida e volta, já a partir do próximo sábado (23), será o União São João de Araras.

No primeiro tempo, Wesley Silva abriu o placar de cabeça, após rebote do goleiro que espalmou chute de Caio Mancha. Logo depois as situações se inverteram. Wesley Silva em contra-ataque chutou para o gol, o goleiro defendeu e Caio Mancha fez 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, Rian diminuiu para o time visitante.