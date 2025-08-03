3.ª edição do Agro Sem Limites será em setembro

Com a expectativa de receber mais de 1 mil animais, entre equinos, bovinos e ovinos, a terceira edição do Agro Sem Limites será realizada em Bauru de 9 a 13 de setembro, no Recinto Mello Moraes. Unindo tradição e inovação para fortalecer o agronegócio e impulsionar novas oportunidades de negócios, o evento receberá milhares de visitantes, entre eles produtores, competidores, agricultores familiares, empreendedores, estudantes e profissionais do setor e famílias que valorizam o trabalho no campo e querem conhecer de perto o agro brasileiro.
A programação inclui uma série de atividades, desde leilões, julgamentos, provas e exposições, até palestras sobre as últimas tendências e inovações do ramo agropecuário. Em todos os dias, os portões permanecerão abertos das 8h às 21h e a entrada é gratuita. Organizadora do evento, Maria Cecília Garcia conta que uma das novidades deste ano será o julgamento de nelore mocho, animal que naturalmente não possui chifres e cuja criação vem crescendo no Brasil nos últimos anos devido a suas vantagens genéticas. Também haverá julgamento de nelore, carneiro e mini-horse.
A atividade ocorre nos dias 12 e 13 e conta pontos para o ranking das respectivas associações de criadores. Mais de 200 filiados, oriundos de diversas regiões do País, deverão participar da disputa. Estão programados ainda leilões de cavalos quarto de milha no dia 12 e, nos dois últimos dias de feira, a prova de Ranch Sorting, modalidade em que cavaleiros apartam e transferem cabeças de gado de um curral para o outro. No dia 13, haverá ainda a prova de Três Tambores.
"Além disso, teremos várias palestras técnicas, cada dia com um tema direcionado a um setor do agro, como a pecuária, por exemplo. Virão muitos palestrantes que movimentam o agro, como políticos e grandes influenciadores do meio. De Olho na Escola, projeto em que crianças de escolas municipais farão visitas guiadas pelo recinto, mostrando o agro", detalha Maria Cecília.
PARA CRIANÇAS
Para a garotada, todos os dias a Emdurb realizará uma ação de educação no trânsito em que as crianças poderão percorrer um circuito mirim de bicicleta. Possivelmente no último dia, a apresentação dos ágeis e inteligentes border collies como cães de pastoreio, outra atração bastante aguardada pelo público, será realizada na pista de competições.
Já no dia 12, a partir das 15h, ciclistas farão um pedal do Recinto até Piratininga. Os visitantes contarão com ampla praça de alimentação, com opções diversas de food trucks, além de restaurante. Na área do recinto, também serão instalados estandes com lojas de roupas e acessórios western, de ração e itens fabricados por pequenos e médios produtores.
"É uma feira bem completa, realizada durante o dia a fim de trazer as famílias para o Recinto e permitir que elas saibam mais sobre tudo o que está acontecendo no nosso agro. Além disso, para os profissionais, é um ambiente propício para fazer negócios e agregar novas ideias, bem como uma oportunidade de networking", frisa a organizadora.
Segundo Maria Cecília, a expectativa para este ano é superar os números da segunda edição, realizada em 2024, que atraiu mais de 20 mil pessoas e movimentou mais de R$ 8 milhões em negócios. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Bauru e da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Para mais informações sobre o 3.º Agro Sem Limites, o contato é o (14) 99641-2612, com Darlene.