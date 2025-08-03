3.ª edição do Agro Sem Limites será em setembro

Com a expectativa de receber mais de 1 mil animais, entre equinos, bovinos e ovinos, a terceira edição do Agro Sem Limites será realizada em Bauru de 9 a 13 de setembro, no Recinto Mello Moraes. Unindo tradição e inovação para fortalecer o agronegócio e impulsionar novas oportunidades de negócios, o evento receberá milhares de visitantes, entre eles produtores, competidores, agricultores familiares, empreendedores, estudantes e profissionais do setor e famílias que valorizam o trabalho no campo e querem conhecer de perto o agro brasileiro.

A programação inclui uma série de atividades, desde leilões, julgamentos, provas e exposições, até palestras sobre as últimas tendências e inovações do ramo agropecuário. Em todos os dias, os portões permanecerão abertos das 8h às 21h e a entrada é gratuita. Organizadora do evento, Maria Cecília Garcia conta que uma das novidades deste ano será o julgamento de nelore mocho, animal que naturalmente não possui chifres e cuja criação vem crescendo no Brasil nos últimos anos devido a suas vantagens genéticas. Também haverá julgamento de nelore, carneiro e mini-horse.

A atividade ocorre nos dias 12 e 13 e conta pontos para o ranking das respectivas associações de criadores. Mais de 200 filiados, oriundos de diversas regiões do País, deverão participar da disputa. Estão programados ainda leilões de cavalos quarto de milha no dia 12 e, nos dois últimos dias de feira, a prova de Ranch Sorting, modalidade em que cavaleiros apartam e transferem cabeças de gado de um curral para o outro. No dia 13, haverá ainda a prova de Três Tambores.