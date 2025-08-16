Bauru Basket enfrenta Rio Claro fora de casa pelo Paulista

O Bauru Basket volta à quadra neste sábado (16), às 19h, para encarar o Rio Claro, no Ginásio Felipe Karam. A partida será válida por mais uma rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo pela FPB TV (YouTube).

Com dois triunfos e uma derrota até aqui, o Dragão ainda busca se entrosar em meio às primeiras semanas de temporada. “O torneio estadual é jogo atrás de jogo, praticamente sem tempo para treinar. E agora teremos mais uma partida importante pela frente", destacou o técnico Paulo Jaú.

Do outro lado, o adversário soma uma vitória e dois reveses, mas conta com o fator casa e o apoio de uma torcida tradicional do basquete brasileiro. "É muito bom ver Rio Claro de volta ao basquete, assim como Limeira. São cidades com tradição, que revelam jogadores e recebem um grande público. Mesmo ainda em formação, a equipe deles tem bons atletas e potencial para crescer na competição”, analisou o comandante bauruense.

De fora