Beira Rio e Diamante Negro decidem título da 2ª divisão da LBFA

A Segunda Divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) vai conhecer seu novo campeão neste sábado (16). A grande final será disputada em jogo único no estádio Edmundo Coube, no Jardim Araruna, com início marcado para as 14h40. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

A partida coloca frente a frente duas equipes que buscam o título inédito da competição: Beira Rio e Diamante Negro. Ambos times chegam com campanhas consistentes no campeonato.

Fundado em agosto de 2018, o Beira-Rio representa o bairro da Lagoa do Sapo, localizado nas proximidades da São Manuel e Jardim Bela Vista. Esta será a primeira final da equipe na Liga Bauruense, coroando uma campanha sólida na temporada. Sob o comando do técnico Rick Martins e presidido por Reinaldo Teruel, o Beira Rio chegou à decisão após eliminar o Jardim Godoy na semifinal — vitória por 2 a 1 no primeiro confronto e empate em 1 a 1 no segundo.