FUTEBOL AMADOR

Beira Rio e Diamante Negro decidem título da 2ª divisão da LBFA

Por Douglas Willian | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Douglas Willian
A partida será disputada no estádio Edmundo Coube no Jardim Araruna
A partida será disputada no estádio Edmundo Coube no Jardim Araruna

A Segunda Divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) vai conhecer seu novo campeão neste sábado (16). A grande final será disputada em jogo único no estádio Edmundo Coube, no Jardim Araruna, com início marcado para as 14h40. Em caso de empate no tempo regulamentar, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

A partida coloca frente a frente duas equipes que buscam o título inédito da competição: Beira Rio e Diamante Negro. Ambos times chegam com campanhas consistentes no campeonato.

Fundado em agosto de 2018, o Beira-Rio representa o bairro da Lagoa do Sapo, localizado nas proximidades da São Manuel e Jardim Bela Vista. Esta será a primeira final da equipe na Liga Bauruense, coroando uma campanha sólida na temporada. Sob o comando do técnico Rick Martins e presidido por Reinaldo Teruel, o Beira Rio chegou à decisão após eliminar o Jardim Godoy na semifinal — vitória por 2 a 1 no primeiro confronto e empate em 1 a 1 no segundo.

No total, a equipe disputou 20 jogos, somando 39 pontos, com 11 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. O bom retrospecto coloca o Beira-Rio como um dos destaques da edição.

O adversário na decisão será o tradicional Diamante Negro, fundado em 2006 na Vila São Paulo. Logo no ano seguinte, a equipe chegou à final da 2ª divisão, mas acabou ficando com o vice-campeonato após derrota para o Bauru XVI. Desde então, acumulou participações na elite da LBFA e na Copa Semel.

Para chegar à final, o Diamante Negro passou por um confronto emocionante diante do Jardim Europa. Após perder o jogo de ida, reagiu com vitória na volta e avançou nos pênaltis por 4 a 3. O time é treinado por Pedro Aparecido, o popular "Pé na Cova", e tem Rafael Sangalo como presidente.

A equipe também apresenta uma campanha respeitável: 20 jogos, 36 pontos, com 10 vitórias, 6 empates e 4 derrotas.

O JCNET acompanha a decisão da 2ª divisão da LBFA com cobertura completa.

