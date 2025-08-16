Troque suas 'lentes mentais' e mude sua vida, propõe e-book

O psicólogo Arnaldo Vicente está finalizando o e-book "Além do que Você Sente: Como Seus Pensamentos Moldam Sua Realidade (e Como Reconstruí-la)", obra que propõe uma reflexão profunda sobre como a forma de pensar influencia diretamente a maneira de sentir e agir. Segundo o autor, que deve concluir o trabalho até setembro, os pensamentos funcionam como "óculos invisíveis" que filtram a realidade. Muitas vezes, eles distorcem o que acontece, influenciando emoções e decisões de forma negativa.
A proposta do livro é mostrar que, ao identificar e trocar essas "lentes mentais", é possível adotar perspectivas mais realistas e funcionais, quebrando ciclos de sofrimento e abrindo espaço para escolhas mais conscientes. Vicente recorre a exemplos do cotidiano para explicar que não é apenas o fato em si que gera sofrimento, mas a interpretação que se dá a ele.
Entre os exercícios práticos apresentados, está o hábito de registrar situações que despertem emoções intensas, identificar o pensamento automático que surgiu no momento e, em seguida, reescrevê-lo de forma mais construtiva. "Ao mudar o roteiro interno, mudamos também a reação e, muitas vezes, o próprio resultado da experiência", afirma o psicólogo.
A obra também aborda como crenças enraizadas, muitas vezes adquiridas na infância ou em experiências marcantes, continuam a moldar a forma como encaramos desafios, relacionamentos e até nós mesmos. Vicente defende que, ao reconhecer esses padrões e questioná-los, o leitor conquista mais liberdade para criar uma narrativa pessoal alinhada aos seus objetivos e valores.
Com linguagem acessível e proposta prática, "Além do que Você Sente" se apresenta como um guia para quem busca compreender melhor seus processos mentais e emocionais, além de aprender a transformá-los de maneira consciente. O autor reforça que essa mudança não ocorre da noite para o dia, mas pode ser construída passo a passo — e que cada ajuste na forma de pensar é uma semente para novas formas de viver.
"Fala-se muito que ansiedade e depressão serão o mal do século num futuro próximo; o mal dos séculos são as verdadeiras causas da ansiedade e da depressão, ou seja ele sempre existiu. As distorções cognitivas ou erros de interpretação sobre o que pensamos são os grandes vilões da saúde mental, formando as Armadilhas Mentais que começamos a construir desde que nascemos. Como afirma o criador da Terapia Cognitiva Comportamental, Aaron Beck: 'nenhuma situação afeta nossas emoções, mas os nossos pensamentos automáticos sim, quando não revisamos sua veracidade e utilidade para as nossas metas do momento'", finaliza o psicólogo.