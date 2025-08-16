Troque suas 'lentes mentais' e mude sua vida, propõe e-book

O psicólogo Arnaldo Vicente está finalizando o e-book "Além do que Você Sente: Como Seus Pensamentos Moldam Sua Realidade (e Como Reconstruí-la)", obra que propõe uma reflexão profunda sobre como a forma de pensar influencia diretamente a maneira de sentir e agir. Segundo o autor, que deve concluir o trabalho até setembro, os pensamentos funcionam como "óculos invisíveis" que filtram a realidade. Muitas vezes, eles distorcem o que acontece, influenciando emoções e decisões de forma negativa.

A proposta do livro é mostrar que, ao identificar e trocar essas "lentes mentais", é possível adotar perspectivas mais realistas e funcionais, quebrando ciclos de sofrimento e abrindo espaço para escolhas mais conscientes. Vicente recorre a exemplos do cotidiano para explicar que não é apenas o fato em si que gera sofrimento, mas a interpretação que se dá a ele.

Entre os exercícios práticos apresentados, está o hábito de registrar situações que despertem emoções intensas, identificar o pensamento automático que surgiu no momento e, em seguida, reescrevê-lo de forma mais construtiva. "Ao mudar o roteiro interno, mudamos também a reação e, muitas vezes, o próprio resultado da experiência", afirma o psicólogo.