Doenças crônicas não transmissíveis: Seconci promove palestra

Sedentarismo, má alimentação e hábitos pouco saudáveis têm moldado um novo perfil de saúde da população, impactando diretamente na qualidade de vida. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2019, 47,6% da população adulta brasileira tinha doença crônica não transmissível, cerca de 57,4 milhões de pessoas.

Com o objetivo de promover o acesso à informação e reforçar orientações, a cada mês, a Unidade de Bauru do Serviço Social da Construção (Seconci-SP) trabalha com uma temática diferente durante o Diálogo Diário de Segurança (DDS), levando informações e conhecimento aos trabalhadores da construção civil. No mês de agosto, a entidade realiza a campanha relacionada às doenças crônicas não transmissíveis nos canteiros de obras de construtoras parceiras.

Entre as mais frequentes, estão as doenças cardiovasculares, como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), diabetes tipo 2, devido à resistência à insulina ou à produção insuficiente do hormônio. Já nas doenças respiratórias crônicas, a asma afeta a qualidade de vida e a capacidade respiratória dos pacientes.