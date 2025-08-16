Sorri Bauru consegue triplicar atendimentos em equoterapia

A Sorri Bauru celebrou a ampliação dos atendimentos em equoterapia, na última terça-feira (12). A instituição, que já promove essa modalidade terapêutica desde 2009, em parceria com o Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4), agora passará a atender também no Recinto Mello de Moraes, contando com a estrutura da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Sagra), em contrato sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa, costurada por intermédio do vereador Cabo Helinho, ainda conta com a parceria do Instituto Santo Antônio, que disponibiliza os cavalos, o treinamento e o cuidado dos animais. Dessa forma, os atendimentos em equoterapia na Sorri Bauru saltam de 35 para 105 por semana. Esse aumento foi possível por meio das emendas impositivas destinadas pelos vereadores Miltinho Sardim e Manoel Losila (cada uma no valor de R$ 150 mil).

A equoterapia promove o desenvolvimento biopsicossocial, aprimora a consciência corporal, a coordenação motora e o equilíbrio de pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais especiais. "Somos muito gratos a todosque acreditaram em mais um trabalho da Sorri Bauru. Tenham certeza de que vamos retribuir com excelência", agradece o presidente da entidade, Evandro Ventrilho.