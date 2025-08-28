28ª Exposição de Carros Antigos será neste domingo

Com raridades de quase 100 anos, a 28ª Exposição de Carros Antigos será realizada neste domingo (17), das 9h às 16h, no Museu do Ônibus Engenheiro Alcides Franciscato, situado na rua Sérgio Arcângelo, 3-1, no Jardim Niceia (na garagem da empresa Grande Bauru).
Toda população é convidada a prestigiar o evento, que pede na entrada a doação de um quilo de alimento a ser destinado à Apae de Bauru. Expositores devem contribuir com dois quilos de alimento ou R$15,00.
Entre as relíquias que poderão ser vistas no local, estão um Ford T, o primeiro carro popular da história, e um Ford Jardineira de 1929, transporte público antecessor do ônibus. Também estarão expostos um caminhão Chevrolet de 1946, fuscas antigos das forças policiais, caminhões do Corpo de Bombeiros e modelos icônicos, como Jeep Willys 1958 e Chevrolet Tigre de 1947.
Segundo o delegado Richard Alberto Serrano, do Clube de Carros Antigos do Centro-Oeste Paulista, o objetivo é preservar a memória automobilística, reunindo amigos, famílias e crianças para apreciar um momento de alegria. Haverá praça de alimentação no local e 'Robertinho Som' para animar a festa.
A exposição é realizada pelo Clube do Centro Oeste Paulista, Museu do Ônibus Engenheiro Alcides Franciscato e Automóvel Clube do Brasil, com apoio de JC/JCNET, Diário do Brasil TV Preve, 96 FM, AuriVerde, 101.3 Top FM, 94 FM, Polícia Militar e Polícia Civil.