Estado lança curso sobre resgate de animais em queimadas

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) lançou neste mês um pacote de videoaulas voltado à prevenção, preparação e resposta a emergências, com foco no resgate e manejo de animais silvestres e domésticos vitimados pelo fogo. As aulas, que integram a Operação São Paulo Sem Fogo, começaram nesta sexta-feira (15) e seguem até 17 de setembro, com acesso gratuito para prefeituras, organizações da sociedade civil e demais profissionais interessados.

O material audiovisual está sendo produzido em parceria pelas diretorias de Proteção e Fiscalização Ambiental (DPFA), Biodiversidade e Biotecnologia (DBB), Bem-Estar Animal (DBEA) e Educação Ambiental (DEA) da Semil. Ao todo, são dez aulas, incluindo uma dedicada exclusivamente à fauna, com foco em animais silvestres e domésticos, que também podem ser impactados quando o fogo fora de controle se aproxima das áreas urbanas.

"Além de reunir o conhecimento técnico das diretorias envolvidas, o curso foi pensado para ser didático, acessível e aplicável, com foco em públicos diversos que atuam na linha de frente das emergências", destaca Lara Carolina Chacon Costa, diretora da DEA, responsável pela produção dos vídeos.