Estado lança curso sobre resgate de animais em queimadas

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) lançou neste mês um pacote de videoaulas voltado à prevenção, preparação e resposta a emergências, com foco no resgate e manejo de animais silvestres e domésticos vitimados pelo fogo. As aulas, que integram a Operação São Paulo Sem Fogo, começaram nesta sexta-feira (15) e seguem até 17 de setembro, com acesso gratuito para prefeituras, organizações da sociedade civil e demais profissionais interessados.
O material audiovisual está sendo produzido em parceria pelas diretorias de Proteção e Fiscalização Ambiental (DPFA), Biodiversidade e Biotecnologia (DBB), Bem-Estar Animal (DBEA) e Educação Ambiental (DEA) da Semil. Ao todo, são dez aulas, incluindo uma dedicada exclusivamente à fauna, com foco em animais silvestres e domésticos, que também podem ser impactados quando o fogo fora de controle se aproxima das áreas urbanas.
"Além de reunir o conhecimento técnico das diretorias envolvidas, o curso foi pensado para ser didático, acessível e aplicável, com foco em públicos diversos que atuam na linha de frente das emergências", destaca Lara Carolina Chacon Costa, diretora da DEA, responsável pela produção dos vídeos.
"O curso reforça a importância da integração entre os órgãos e dá continuidade ao trabalho que temos desenvolvido desde 2021, com base em experiências práticas e na escuta dos técnicos envolvidos", afirma Patrícia Locosque, diretora da DBB.
A proposta é oferecer orientações claras, baseadas na experiência acumulada nos últimos anos e em fluxos já bem definidos. "O material reforça o papel da rede de resgate e destaca os cuidados necessários para garantir o bem-estar dos animais, sempre priorizando a segurança dos agentes e da população", complementa Rafael Frigerio, assessor técnico na DPFA e um dos responsáveis pelo conteúdo.
As gravações estão sendo realizadas no estúdio da DEA, em São Paulo. Além dos procedimentos operacionais, a vídeoaula sobre fauna aborda a estrutura dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), os equipamentos necessários para o resgate, o protocolo alimentar emergencial em áreas queimadas, e as orientações específicas para cães e gatos afetados por essas ocorrências.
A Operação São Paulo Sem Fogo conta atualmente com 30 Cetras autorizados pela Semil, sendo 24 aptos a receber animais vitimados por incêndios. Esses centros funcionam como "prontos-socorros" para a fauna, com equipes qualificadas para triagem, primeiros socorros, reabilitação e soltura dos animais em áreas seguras.
Para fortalecer a resposta em campo, a DBB elaborou um protocolo técnico inédito com instruções detalhadas sobre o resgate e transporte seguro dos animais. O documento já está sendo aplicado em formações presenciais e será amplamente divulgado por meio do curso online.
Entre os temas abordados estão: quando e como resgatar um animal silvestre ferido; quais órgãos devem ser acionados; quem está autorizado a realizar o manejo. As aulas serão disponibilizadas na plataforma digital da DEA. Veja mais informações no QR Code.