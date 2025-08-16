Ação criminosa provoca a maioria dos incêndios em Bauru

A maior parte dos incêndios nas zonas urbana e rural de Bauru, entre 1 de julho e 5 de agosto de 2025, foi causada por ações criminosas, segundo o engenheiro que atua como coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal. Apenas neste período, o número total de ocorrências foi de aproximadamente 150 focos, o que corresponde à metade dos registros no mesmo período do ano passado, acrescenta.

De acordo com Ryal, as regiões mais atingidas foram o Leste e o Sudeste da cidade. Ele destaca ainda que 2024 foi atípico, motivo pelo qual a preocupação com incêndios provocados pela ação humana permanece alta. "As chuvas tardias deste semestre, que só chegaram no outono e início do inverno, contribuíram para o crescimento do capim em pastagens extensivas de Bauru, onde muitos ateiam fogo com intenção de 'limpar' o terreno", afirma.

Essa prática, no entanto, é considerada crime ambiental e é proibida pela legislação brasileira, com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, já que o fogo pode se alastrar facilmente e eliminar a vegetação nativa. Um exemplo recente ocorreu no dia 4 de agosto, quando uma área de mata no Jardim Vitória, próxima ao Residencial Andorinhas e à Vila Ipiranga, pegou fogo e teve a vegetação destruída.