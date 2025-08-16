Problema crônico em Bauru, roubo de fios terá pena maior

Problema que aflige diariamente moradores de Bauru e tem impacto direto na sensação de insegurança que a cidade vive já há algum tempo, o crime de furto terá a partir de agora penas maiores aos casos em que o objeto subtraído envolva material de fiação.

No final de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou lei que altera o Código Penal e endurece sanções aos crimes de furto, roubo e receptação de fios. Especialistas ouvidos pelo JC são unânimes ao dizer que a iniciativa visa combater o problema, mas divergem sobre a eficácia da medida em termos práticos.

Hoje, nos termos do Código Penal (CP), a pena para furto é de um a quatro anos. Já a de roubo vai de quatro a dez anos de reclusão.