Coração de titânio e alergistas de implantes

O titânio é um metal que em contato com os tecidos passa despercebido pelo sistema imunológico e ainda permite que formem estruturas sobre a sua superfície, integrando-se à região. Não haverá resposta imune e nem reação inflamatória do tipo corpo estranho contra o titânio, pois é inerte.

Temos vários planos de convivência e interesses no cotidiano, desde o corporal, espiritual, financeiro, social, biológico e outros. Para favorecer outros materiais ou outras técnicas, tenta-se atribuir ao titânio um potencial alergênico altamente questionável para os implantes dentários.

No tecido ósseo, a osseointegração na superfície do titânio foi observada por Per-Ingvar Brånemark graças à serendipidade, ou uma descoberta pontual, quase ao acaso, feita por mentes preparadas para captar e interpretar fenômenos que, para os comuns, passariam despercebidos.

CORAÇÃO DE TITÂNIO

Na Universidade de São Paulo, faz décadas que os pesquisadores do Instituto do Coração procuram substitutos artificiais do coração, mesmo que temporários, para que os pacientes possam esperar mais tempo a oportunidade de fazer um transplante cardíaco, visto que a doença que possui, caracteriza-se por uma insuficiência de bombear sangue para todo o organismo.

Neste ano, um australiano de 40 anos, sobreviveu mais de 100 dias com um coração de titânio. Foi a primeira vez que se sobreviveu tanto tempo e permitiu receber um coração transplantado, voltando a ter uma vida normal. Com insuficiência cardíaca severa, recebeu o coração de titânio em novembro em cirurgia de seis horas no Hospital São Vicente, em Sydney. Levava uma vida próxima do normal, mas por precaução morava perto do hospital.

Finalmente em março, teve o coração de titânio retirado e recebeu um novo órgão, se recuperando com sucesso. Cinco pacientes já receberam o coração de titânio nos EUA, mas permaneceram com ele em períodos pequenos menores que 30 dias, segundo a revista Nature.

Este coração conhecido como Bivacor, é uma bomba contínua com rotor magneticamente suspenso e que movimenta o sangue em pulsos regulares para o corpo. Um cordão sob a pele conecta-o a um controle portátil externo, que funciona com baterias durante o dia, mas pode ser ligado a uma fonte de energia à noite.

Neste coração, tem-se apenas um compartimento e nenhuma válvula. Substitui os dois ventrículos e minimiza os desgastes e a chance de falhas por sua simplicidade técnica. Ele foi elaborado pelo engenheiro biomédico Daniel Timms, com empresa nos EUA e Austrália.

Por enquanto é temporário, mas o objetivo final será utilizar o coração artificial de titânio por mais tempo ou indefinidamente. O equipamento é pequeno com 650 gramas e cabe no peito de uma criança com 12 anos. O inventor disse que a ideia é fabricar mais equipamentos e deixá-los na prateleira, prontos para serem usados.

REFLEXÃO FINAL

Foi feito com titânio, justamente porque tem a propriedade de ser inerte, inofensiva aos tecidos vizinhos, e em especial pelo impossibilidade de provocar reações alérgicas que inviabilizariam seu uso. A rejeição imunológica não ocorre frente ao titânio, pois ele não tem proteínas em sua composição, justamente o que induz este tipo de reação.

Estes resultados nos leva a reforçar que quando um implante dentário não dá certo, isto não tem nada a ver com o titânio, com alergias ou com respostas inflamatórias ao material, e sim com a escolha adequada do local, a carga colocada e com os cuidados inadequados de higiene e preservação deles na boca por parte do paciente.