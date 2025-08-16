Entrelinhas

A vereadora Estela Almagro (PT) esteve nesta sexta (15), representando a Câmara Municipal, em Campo Grande (MS), onde participou de uma Audiência Pública sobre a reativação da Ferrovia Malha Oeste, que passa por Bauru. Há perspectiva de forte investimento estrangeiro para recuperar o transporte de carga no corredor Atlântico-Pacífico (Ferrovia Interoceânica). Ela falará sobre o assunto na sessão desta segunda e convidará o Poder Executivo e empresariado a discutir e agir. A Audiência atendeu a uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul, que esteve lá com seus representantes.

Pauta do dia

O principal processo em discussão na sessão da Câmara desta segunda (18) será o que autoriza o Executivo a emprestar R$ 40 milhões da Caixa para perfurações de poços de água. O PL tramita em regime de urgência e está na Comissão de Meio Ambiente, que aguarda informações solicitadas à prefeitura e a realização de uma audiência pública.