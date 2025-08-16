Entrelinhas

Rompe ou não?!
Mais de uma semana se passou desde que o secretário de Governo, Renato Purini, disse em entrevista ao Café com Política (JC e 96FM) que tudo apontava para um rompimento contratual entre o governo e a OS Mahatma Gandhi. De lá para cá, contudo, ninguém mais tocou no assunto. E vida que segue...
Suéllen deputada?
Por falar em Purini e Café com Política, um dos assuntos comentados ontem no programa por Reinaldo Cafeo, João Jabbour, Ricardo Bizarra e o convidado Ricardo Crepaldi (Comdema) foi a cogitação de bastidores de uma possível candidatura da prefeita Suéllen Rosim (PSD) a deputada no ano que vem.
Motivações 1
A estratégia estaria embasada em fatos como a impossibilidade de Suéllen tentar novo mandato em 2028, uma vez que só é permitida uma reeleição, e pelas dificuldades do atual segundo mandato, que serão (e já são) enormes, principalmente pela falta de dinheiro.
Motivações 2
E um argumento extra: se Suéllen deixar a prefeitura para se candidatar a deputada, teria de renunciar ao mandato de prefeita, perdendo ou ganhando. Desta forma, liberaria, legalmente, uma possível candidatura de seu marido, Renato Purini (MDB), para prefeito. Mas se ela continuar até o final do mandato, não pode ter como candidato (a) à sucessão alguém da família. Suéllen, por sua vez, já afirmou, em outras ocasiões, que cumprirá seu mandato integralmente.
Interoceânica
A vereadora Estela Almagro (PT) esteve nesta sexta (15), representando a Câmara Municipal, em Campo Grande (MS), onde participou de uma Audiência Pública sobre a reativação da Ferrovia Malha Oeste, que passa por Bauru. Há perspectiva de forte investimento estrangeiro para recuperar o transporte de carga no corredor Atlântico-Pacífico (Ferrovia Interoceânica). Ela falará sobre o assunto na sessão desta segunda e convidará o Poder Executivo e empresariado a discutir e agir. A Audiência atendeu a uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Bauru e Mato Grosso do Sul, que esteve lá com seus representantes.
Pauta do dia
O principal processo em discussão na sessão da Câmara desta segunda (18) será o que autoriza o Executivo a emprestar R$ 40 milhões da Caixa para perfurações de poços de água. O PL tramita em regime de urgência e está na Comissão de Meio Ambiente, que aguarda informações solicitadas à prefeitura e a realização de uma audiência pública.