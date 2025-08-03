16 de agosto de 2025
PARA A CASA DA SOPA

3º Quarteirão de Amigos de Bauru realiza campanha de arrecadação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
O 3º Quarteirão de Amigos de Bauru está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos e fraldas em benefício da Casa da Sopa da Vila Dutra. A iniciativa busca reunir itens essenciais como arroz, feijão, açúcar, macarrão, óleo, sal, molho de tomate, ovos e leite.

As doações podem ser entregues no estacionamento do Poletti, localizado na rua Presidente Kennedy, 5-7, no Centro de Bauru.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99112-2425.

O 3º Quarteirão de Amigos é um clube de serviço sem fins lucrativos, dedicado à realização de ações sociais na cidade.

