Aos 93 anos, morre o ex-diretor da AABB Carlos Lippe em Bauru

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 93 anos, o ex-diretor da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) de Bauru Carlos Lippe, em Bauru. Em abril deste ano, ele havia contraído uma pneumonia, que foi tratada, mas o deixou debilitado. No último domingo, precisou ser internado e, na quinta-feira, seu quadro de saúde piorou, com necessidade de intubação, e ele não resistiu à doença.
Nascido em Bauru, o bancário aposentado trabalhou por 30 anos no Banco do Brasil e foi, ainda, escriturário da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB). Com vida bastante ativa, integrou o Clube dos Bancários e fez inúmeras viagens com a esposa, Yara, em excursões de aposentados promovidas pela instituição financeira.
Também foi conselheiro da Associação Luso Brasileira de Bauru e participou das negociações para aquisição da área do Clube de Campo da Luso, atual sede da entidade. Na associação, jogou tênis por cinco décadas e conquistou diversas medalhas em campeonatos realizados na cidade. Católico praticante, Lippe ainda participou do grupo de canto da Paróquia São Judas Tadeu e do coral da Luso.
“Ele gostava muito de dançar, sair, andar de bicicleta. Ia todos os sábados com minha mãe passear no Calçadão da Batista de Carvalho. Com mais idade, quando diminuiu a frequência dos jogos de tênis, passou a caminhar todas as tardes na avenida Getúlio Vargas”, detalha a filha Christiane.
De acordo com ela, Lippe enfrentou com coragem três cânceres, dois deles no pulmão, e mais de 800 horas de quimioterapia. Venceu a doença, mas ficou com o órgão do sistema respiratório debilitado. Por essa razão, vinha apresentando quadros constantes de pneumonia. Além disso, enfrentava um processo de demência senil, que não chegou a avançar.
“Ele foi um pai de família maravilhoso, que fez tudo pelos filhos. Sempre uniu a família, não deixava passar um aniversário sem fazer festa e contava os dias para juntar todos e comemorar. Era uma pessoa do bem, alegre, que nunca ficava de cara feia e nunca reclamou da vida”, completa.
O corpo de Lippe será velado no Salão Nobre 1 do Centro Velatório Terra Branca a partir das 19h até 22h30 desta sexta-feira e a partir de 7h deste sábado, com saída às 11h para sepultamento no Cemitério da Saudade. Lippe deixa a esposa Yara, os filhos Christiane, Suleima e Carlos Augusto, a nora Elenita e o genro Nilson, os netos Bruno, Daniela, Letícia e Alice e o bisneto Bento.