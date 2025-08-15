Aos 93 anos, morre o ex-diretor da AABB Carlos Lippe em Bauru

Morreu nesta sexta-feira (15), aos 93 anos, o ex-diretor da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) de Bauru Carlos Lippe, em Bauru. Em abril deste ano, ele havia contraído uma pneumonia, que foi tratada, mas o deixou debilitado. No último domingo, precisou ser internado e, na quinta-feira, seu quadro de saúde piorou, com necessidade de intubação, e ele não resistiu à doença.

Nascido em Bauru, o bancário aposentado trabalhou por 30 anos no Banco do Brasil e foi, ainda, escriturário da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB). Com vida bastante ativa, integrou o Clube dos Bancários e fez inúmeras viagens com a esposa, Yara, em excursões de aposentados promovidas pela instituição financeira.

Também foi conselheiro da Associação Luso Brasileira de Bauru e participou das negociações para aquisição da área do Clube de Campo da Luso, atual sede da entidade. Na associação, jogou tênis por cinco décadas e conquistou diversas medalhas em campeonatos realizados na cidade. Católico praticante, Lippe ainda participou do grupo de canto da Paróquia São Judas Tadeu e do coral da Luso.