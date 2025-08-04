4.º Batalhão da PM promove corrida de rua neste domingo

A 7.ª edição da já tradicional Corrida do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar do Interior acontecerá neste domingo (17), em Bauru, com largadas às 7h30 para as provas de 5 e 10 quilômetros. O evento esportivo contou com mais de 1.000 inscrições antecipadas e faz parte das comemorações pelos 124 anos do batalhão, celebrado no dia 8 de agosto. A organização é da empresa especializada DM Eventos Esportivos, com apoio da Associação Desportiva da Polícia Militar (ADPM).

São dois percursos: uma corrida rústica de 10 km, que alterna trechos de terra e asfalto, e uma corrida de 5 km, realizada apenas em asfalto. As largadas e chegadas serão na avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, que estará interditada para automóveis, com apoio da Emdurb e da Polícia Militar Rodoviária.

Os kits de participação, que incluem camiseta do evento, número de peito e chip eletrônico descartável, serão entregues no sábado (16) e também horas antes da largada, no domingo, na sede do batalhão. Também estão inclusos para os corredores já inscritos os itens pós-prova, como medalha de participação, fruta, isotônico e água.