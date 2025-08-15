Frio em Bauru dará breve trégua com veranico semana que vem

Bauru e cidades da região estão no mapa de calor de um veranico que ocorrerá pontualmente entre quarta (20) da semana que vem e segunda-feira (25), informou o Climatempo, empresa brasileira especializada em serviços de meteorologia. O veranico é um fenômeno meteorológico caracterizado por um período de tempo seco e quente, com temperaturas elevadas, durante uma estação chuvosa ou mesmo no inverno.
Segundo o Climatempo, as temperaturas deverão ficar acima da média desde o norte do Paraná até áreas do Interior de São Paulo, sul de Goiás e de Mato Grosso, além de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.
Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, nas cidades paulistas este veranico trará tardes quentes e secas, com temperaturas acima de 30 graus. As temperaturas mínimas, que nas últimas manhãs geladas em Bauru foram de 11 graus, ficarão na casa dos 19 graus.
Conforme o JC/JCNET vem noticiando, o inverno de 2025 em Bauru, exceto por esse período de veranico que está por vir, é marcado por frio contínuo e bem definido. Depois que este fenômeno passar, os bauruenses que estão sentindo falta do calor terão que ter paciência até 22 de setembro, quando começa a primavera.
Umidade baixa
Nos últimos dias o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para índices preocupantes de umidade relativa do ar baixa, que devem variar entre 20% e 35% nos próximos dias.
O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é que a umidade fique entre 50% e 60%. Quando os índices variam entre 21% e 30%, a situação já é considerada de atenção, exigindo cuidados para evitar problemas respiratórios.