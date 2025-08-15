Frio em Bauru dará breve trégua com veranico semana que vem

Bauru e cidades da região estão no mapa de calor de um veranico que ocorrerá pontualmente entre quarta (20) da semana que vem e segunda-feira (25), informou o Climatempo, empresa brasileira especializada em serviços de meteorologia. O veranico é um fenômeno meteorológico caracterizado por um período de tempo seco e quente, com temperaturas elevadas, durante uma estação chuvosa ou mesmo no inverno.

Segundo o Climatempo, as temperaturas deverão ficar acima da média desde o norte do Paraná até áreas do Interior de São Paulo, sul de Goiás e de Mato Grosso, além de todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, nas cidades paulistas este veranico trará tardes quentes e secas, com temperaturas acima de 30 graus. As temperaturas mínimas, que nas últimas manhãs geladas em Bauru foram de 11 graus, ficarão na casa dos 19 graus.