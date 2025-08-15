Prefeitura diz ter projeto estimado em R$ 9 milhões para Milagrão

O governo Suéllen Rosim (PSD) informa ter um projeto estimado em R$ 9 milhões para resolver os problemas da pista de atletismo do Estádio Antônio Milagre Filho, o popular Milagrão — abandonado há anos pelo poder público. A informação foi obtida pelo JC/JCNET junto à assessoria de imprensa do município após a notícia dos veículos motorizados que invadiram o local nesta semana (leia mais abaixo).

De acordo com a prefeitura, o projeto foi elaborado pela Secretaria de Infraestrutura (Obras) e inclui a reconstrução vestiários, arquibancadas, duas quadras e a recuperação da pista de atletismo, que custou aos cofres públicos R$ 4,5 milhões em 2012. Este investimento à época, inclusive, já foi perdido, admitiu a Semel no ano passado.

Ainda segundo o governo, o município busca recursos estaduais e federais para viabilizar a obra, cujo prazo depende da chegada deste dinheiro público. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT), por meio do presidente da entidade, Wlamir Motta Campos, prometeu ajudar. Ele vistou a pista no dia 12 de fevereiro deste ano.

Entenda o caso