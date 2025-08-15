Noroeste enfrenta Monte Azul para garantir vaga nas oitavas

O Noroeste enfrenta o Monte Azul neste sábado (16), às 15h, no Estádio Alfredo de Castilho, para carimbar seu passaporte às oitavas de final, na última rodada da fase de classificação do Grupo 1 da Copa Paulista Sicredi 2025. Todos os jogos acontecerão simultaneamente.
A equipe noroestina está na 4.ª colocação, com 8 pontos, e só depende de si para avançar ao mata-mata. Um empate também garante a “Maquininha Vermelha” na próxima etapa do campeonato. O time está no G4 e ainda pode avançar na terceira posição.
O Alvirrubro quer somar sua segunda vitória consecutiva — algo que não acontece desde a campanha do acesso à Série A2 do ano passado, nas rodadas 3 e 4, quando derrotou Rio Claro e Linense.
O treinador Pereira falou sobre o duelo: “a gente precisava entregar tudo lá em Lins para conseguir a vitória, e isso aconteceu. Houve uma mudança de postura. Agora esperamos que eles mantenham a mesma dedicação e o mesmo comprometimento para que possamos fazer um bom jogo no sábado e, se Deus quiser, conquistar a vitória”, disse o comandante noroestino.
Em todas as competições, Noroeste e Monte Azul disputaram apenas 10 jogos ao longo da história. Isso se deve ao fato de o Azulão ter passado longos períodos licenciado da Federação Paulista de Futebol. Nestes confrontos, são três vitórias para cada lado e quatro empates.
O clube também reforça que os planos de Sócio Norusca podem ser adquiridos pelo site http://noroeste.eusoutorcedor.com.br. Nessa página, também é possível comprar ingressos sem sair de casa. As bilheterias do Alfredão abrirão às 13h.