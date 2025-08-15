15 de agosto de 2025
SAÚDE

Santa Casa de Bariri aposta em nova tecnologia nas cirurgias

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Santa Casa de Bariri
Câmera garante uma maior precisão para os médicos
Câmera garante uma maior precisão para os médicos

A Santa Casa de Bariri (56 quilômetros de Bauru) passou a utilizar a câmera cirúrgica 1788 4K da Stryker, elevando o padrão de qualidade e segurança nos procedimentos cirúrgicos por vídeo realizados na instituição. Segundo o hospital, ele foi o primeiro do Brasil a usar o equipamento.

A Santa Casa explica que, com imagens detalhadas, a nova tecnologia proporciona a visualização superior das estruturas anatômicas, garantindo maior precisão para os médicos e mais segurança para os pacientes.

"A qualidade da imagem é surpreendente. Ela nos permite trabalhar com muito mais precisão e segurança, o que resulta em ganhos imensuráveis para o paciente e para a equipe médica", diz o médico cirurgião Luiz Carlos Ferraz do Amaral.

"Foi uma experiência muito positiva. A nitidez excepcional das imagens transforma a nossa prática, tornando o trabalho mais eficiente e preciso. É uma novidade que, sem dúvida, traz inúmeros benefícios para todos", completa o também cirurgião Daniel Brosco.

De acordo com o hospital, essa conquista foi possível graças a uma doação de uma empresa parceira, que preferiu permanecer anônima, e reflete o compromisso contínuo da Santa Casa em oferecer o melhor da medicina moderna para a comunidade.

