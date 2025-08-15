Sesi Judô conquista título brasileiro por equipes mistas

O Sesi Judô esteve presente até o fim na campanha histórica do Brasil nos tatames dos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025. Com Luan Almeida e Maria Oliveira à disposição, a equipe mista brasileira completou a dominação na modalidade durante a competição, conquistando o ouro nos times mistos na quarta-feira (13) e a terceira medalha do Sesi-SP no torneio.

A equipe brasileira estreou nas quartas de final contra os Estados Unidos, vencendo por 4 a 0. Nas semifinais, o adversário foi a Colômbia, com o resultado sendo favorável ao time brasileiro em 4 lutas a 1. A decisão foi, novamente, sem sustos, com o Brasil vencendo a seleção de Cuba em 4 a 0 e conquistando o ouro.

Com o ouro nas equipes mistas, o Brasil completou uma campanha histórica, conquistando 15 medalhas das 15 disponíveis: 12 de ouro, uma de prata e duas de bronze. Luan Almeida foi ouro na categoria até 81kg e já garantiu sua vaga nos Jogos Pan-Americanos Sênior em 2027; Maria conquistou a prata, em sua primeira competição após chegar no Sesi Judô.