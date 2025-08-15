Bauru recebe etapa final de campeonato de Hóquei sobre Patins

No próximo sábado (16), Bauru recebe a etapa final do Campeonato Paulista de Hóquei sobre Patins de Bases e Master. Os jogos começarão a partir das 10h da manhã e serão decisivos no encerramento do Campeonato Paulista 2025.

Na categoria Master, os jogos da manhã serão semifinais entre os quatro melhores times da fase de pontos. Sertãozinho H.C. e Hóquei 013 de Santos, Veteranos H.C. de Sertãozinho e Associação Portuguesa de Desportos (Lusa) de São Paulo, se enfrentarão em busca da grande Final que acontecerá na parte da tarde.

A equipe bauruense Atlético Hóquei Bauru jogará pelo título nas categorias Sub-12 Feminino e Sub-14 contra o Sertãozinho H.C. No período da manhã, as meninas entram em quadra, enquanto a equipe mista Sub-14 joga na parte da tarde.