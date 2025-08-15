Bauru recebe etapa final de campeonato de Hóquei sobre Patins

No próximo sábado (16), Bauru recebe a etapa final do Campeonato Paulista de Hóquei sobre Patins de Bases e Master. Os jogos começarão a partir das 10h da manhã e serão decisivos no encerramento do Campeonato Paulista 2025.
Na categoria Master, os jogos da manhã serão semifinais entre os quatro melhores times da fase de pontos. Sertãozinho H.C. e Hóquei 013 de Santos, Veteranos H.C. de Sertãozinho e Associação Portuguesa de Desportos (Lusa) de São Paulo, se enfrentarão em busca da grande Final que acontecerá na parte da tarde.
A equipe bauruense Atlético Hóquei Bauru jogará pelo título nas categorias Sub-12 Feminino e Sub-14 contra o Sertãozinho H.C. No período da manhã, as meninas entram em quadra, enquanto a equipe mista Sub-14 joga na parte da tarde.
Em 2025, o Atlético Hóquei Bauru, já conquistou a Copa Sudeste, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro na categoria Sub-12. A final feminina servirá de teste para uma parte das jogadoras que em setembro, disputarão o Campeonato Brasileiro Feminino categoria Sub15 que acontecerá em Sertãozinho.
A Escolinha do Atlético Hóquei Bauru ainda conta com o apoio fundamental da WiseMadness, parceira que acredita na causa do hóquei sobre patins e contribui ativamente com o projeto, além do contínuo suporte da Semel, que não só forneceu o transporte, como mantém o compromisso com o desenvolvimento da Escolinha de Hóquei em Bauru, garantindo estrutura e condições para que o sonho de tantos jovens continue deslizando nas pistas.
Essa etapa do Campeonato tem organização do Atlético Hóquei Bauru, realização da Federação Paulista de Hóquei Sobre Patins e tem apoio das empresas parceiras: N.A. Condomínios e Grupo Padroniza.