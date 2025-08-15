Primeira-dama do Estado visita em Bauru programa de capacitação

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, anunciou, durante visita às carretas do programa 'Caminho da Capacitação', na manhã desta quinta-feira (14), na praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, que a cidade será um dos polos para a formatura do programa.

Segundo a assessora da primeira-dama Raquel Berti, uma cerimônia será realizada no dia 23 de agosto (sábado) em dois municípios do Estado, entre eles Bauru, para encerrar o sexto ciclo do ensino. Mais informações serão divulgadas em breve. É possível que o governador Tarcísio de Freitas esteja presente.

Além de Bauru, Cristiane também passou, nesta quinta, por Iacanga, Reginópolis e Balbinos, com objetivo de acompanhar as aulas do programa Caminho da Capacitação, que oferecem cursos profissionalizantes gratuitos, com foco na geração de renda e no fortalecimento da autonomia das famílias.