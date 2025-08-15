Primeira-dama do Estado visita em Bauru programa de capacitação

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, anunciou, durante visita às carretas do programa 'Caminho da Capacitação', na manhã desta quinta-feira (14), na praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru, que a cidade será um dos polos para a formatura do programa.
Segundo a assessora da primeira-dama Raquel Berti, uma cerimônia será realizada no dia 23 de agosto (sábado) em dois municípios do Estado, entre eles Bauru, para encerrar o sexto ciclo do ensino. Mais informações serão divulgadas em breve. É possível que o governador Tarcísio de Freitas esteja presente.
Além de Bauru, Cristiane também passou, nesta quinta, por Iacanga, Reginópolis e Balbinos, com objetivo de acompanhar as aulas do programa Caminho da Capacitação, que oferecem cursos profissionalizantes gratuitos, com foco na geração de renda e no fortalecimento da autonomia das famílias.
Para a prefeita Suéllen Rosim, os cursos são uma oportunidade para quem está buscando qualificação para entrar no mercado de trabalho ou procurando uma recolocação. "O nosso governo sempre procurou incentivar e valorizar a qualificação profissional, e o programa vem em bom momento, permitindo que mais pessoas tenham acesso a cursos com qualidade, oferecidos de forma gratuita e voltados principalmente para quem está em situação de vulnerabilidade social", frisou.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo Cristiane Freitas destacou a iniciativa que vem percorrendo o Estado. "O Programa Caminho da Capacitação está dentro do SuperAção SP, que é uma ação integrada para combater a vulnerabilidade social, atuando na qualificação para o mercado de trabalho. E já estamos anunciando que a formatura das turmas de Bauru e dos demais municípios desta etapa será em Bauru", comentou. Ainda em Bauru, ela visitou a Escola Estadual (EE) Luiz Zuiani, que passou por reforma recentemente, e depois seguiu para conhecer os cursos do Programa Caminho da Capacitação que estão sendo realizados em Iacanga, Reginópolis e Balbinos.
A recepção da presidente reuniu diversas autoridades no local, entre secretários, vereadores, imprensa, membros da sociedade civil com recepção da prefeita Suéllen Rosim.