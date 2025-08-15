15 de agosto de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REFORÇANDO SEGURANÇA

Bauru integra Projeto Radar ao Muralha Paulista

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
JC Imagens
Informações colhidas pelo Projeto Radar são enviadas automaticamente ao Centro de Operações da PM (Copom)
Informações colhidas pelo Projeto Radar são enviadas automaticamente ao Centro de Operações da PM (Copom)

O Projeto Radar, em funcionamento no Estado de São Paulo desde 2014, passou a operar de forma integrada ao Muralha Paulista em Bauru. O sistema utiliza câmeras instaladas em radares de trânsito para identificar, em tempo real, placas de veículos furtados ou roubados. A informação é enviada automaticamente ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que aciona as viaturas próximas.

Os pontos de instalação não são divulgados para não comprometer a eficácia das ações policiais. Segundo o chefe do Estado-Maior do CPI-4, tenente-coronel Paulo César Valentim, o convênio que permitiu a implantação foi firmado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura, responsável pela instalação dos equipamentos de fiscalização de trânsito.

O Muralha Paulista, por sua vez, é um programa que visa integrar câmeras de monitoramento e outras tecnologias das prefeituras para combater a criminalidade em tempo real. Com a integração do Projeto Radar de Bauru, as informações capturadas pelas câmeras e softwares instalados nos equipamentos de fiscalização passam a ser compartilhadas com o sistema estadual.

O Muralha Paulista já reúne bancos de dados do Detran, da Prodesp, do Instituto de Identificação (IRGD) e do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Com isso, é possível cruzar informações e identificar veículos associados a pessoas procuradas pela Justiça.

"Por exemplo, se um carro registrado no nome de um procurado passar pelo radar, a polícia militar é avisada que existe a possibilidade de o procurado estar passando pelo ponto", explica Valentim.

O tenente-coronel destaca que os sistemas dos equipamentos de fiscalização e do projeto radar são independentes. Ou seja, não é necessário passar acima do limite de velocidade para que a placa seja identificada.

Casos semelhantes ao registrado recentemente em Bauru já ocorreram em outras cidades. Em Marília, por exemplo, criminosos que fugiam após um roubo foram localizados e detidos após o veículo ser identificado por um radar na rodovia.

De acordo com Valentim, novos projetos-piloto do Muralha Paulista devem ser implantados nos próximos meses em Bauru.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários