Bauru integra Projeto Radar ao Muralha Paulista

O Projeto Radar, em funcionamento no Estado de São Paulo desde 2014, passou a operar de forma integrada ao Muralha Paulista em Bauru. O sistema utiliza câmeras instaladas em radares de trânsito para identificar, em tempo real, placas de veículos furtados ou roubados. A informação é enviada automaticamente ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que aciona as viaturas próximas.
Os pontos de instalação não são divulgados para não comprometer a eficácia das ações policiais. Segundo o chefe do Estado-Maior do CPI-4, tenente-coronel Paulo César Valentim, o convênio que permitiu a implantação foi firmado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura, responsável pela instalação dos equipamentos de fiscalização de trânsito.
O Muralha Paulista, por sua vez, é um programa que visa integrar câmeras de monitoramento e outras tecnologias das prefeituras para combater a criminalidade em tempo real. Com a integração do Projeto Radar de Bauru, as informações capturadas pelas câmeras e softwares instalados nos equipamentos de fiscalização passam a ser compartilhadas com o sistema estadual.
O Muralha Paulista já reúne bancos de dados do Detran, da Prodesp, do Instituto de Identificação (IRGD) e do Banco Nacional de Mandados de Prisão. Com isso, é possível cruzar informações e identificar veículos associados a pessoas procuradas pela Justiça.
"Por exemplo, se um carro registrado no nome de um procurado passar pelo radar, a polícia militar é avisada que existe a possibilidade de o procurado estar passando pelo ponto", explica Valentim.
O tenente-coronel destaca que os sistemas dos equipamentos de fiscalização e do projeto radar são independentes. Ou seja, não é necessário passar acima do limite de velocidade para que a placa seja identificada.
Casos semelhantes ao registrado recentemente em Bauru já ocorreram em outras cidades. Em Marília, por exemplo, criminosos que fugiam após um roubo foram localizados e detidos após o veículo ser identificado por um radar na rodovia.
De acordo com Valentim, novos projetos-piloto do Muralha Paulista devem ser implantados nos próximos meses em Bauru.