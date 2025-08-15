Bauru integra Projeto Radar ao Muralha Paulista

O Projeto Radar, em funcionamento no Estado de São Paulo desde 2014, passou a operar de forma integrada ao Muralha Paulista em Bauru. O sistema utiliza câmeras instaladas em radares de trânsito para identificar, em tempo real, placas de veículos furtados ou roubados. A informação é enviada automaticamente ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que aciona as viaturas próximas.

Os pontos de instalação não são divulgados para não comprometer a eficácia das ações policiais. Segundo o chefe do Estado-Maior do CPI-4, tenente-coronel Paulo César Valentim, o convênio que permitiu a implantação foi firmado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura, responsável pela instalação dos equipamentos de fiscalização de trânsito.

O Muralha Paulista, por sua vez, é um programa que visa integrar câmeras de monitoramento e outras tecnologias das prefeituras para combater a criminalidade em tempo real. Com a integração do Projeto Radar de Bauru, as informações capturadas pelas câmeras e softwares instalados nos equipamentos de fiscalização passam a ser compartilhadas com o sistema estadual.