30ª Caminhada da Família homenageia Jubileu da Esperança em Bauru

A 30ª Caminhada da Família, da Igreja Católica, será realizada neste domingo (17), com concentração às 8h, na avenida Nações Unidas, em frente ao McDonald's, e destino à Catedral do Divino Espírito Santo, no Centro.
O evento homenageia o Jubileu da Esperança, celebrado em 2025, segundo o padre Giuliano Alamino, assessor do setor Vida e Família da Diocese de Bauru.
Com o tema "Família Peregrina de Esperança" e lema "Alegres na esperança", a edição tem o propósito de celebrar a beleza da família e caminhar com fé, amor e esperança, destaca o padre. "Padronizamos as cores dos balões e bexigas em verde e branco para fazer alusão a isso", explica.
A santa missa em seguida da caminhada será presidida pelo bispo diocesano dom Rubens Sevilha, com presença do bispo emérito dom Frei Caetano Ferrari, que também acompanhará o percurso. 26 paróquias da cidade participarão do ato, que deve reunir milhares de fiéis, de acordo com o padre.
"Durante o trajeto, haverá cânticos, orações, bênçãos e preces pelos doentes", informa Giuliano. Ele explica que o ato marca o encerramento da 'semana da família', período de 10 a 17 de agosto, quando a igreja católica promove ações especiais de comunhão.
Tradição há três décadas, a caminhada integra o calendário oficial de Bauru, afirma o padre. "Convidamos a todos para esse momento de renovação para seguirmos firmes e alegres na esperança que nos move como uma só família em Cristo", conclui.