30ª Caminhada da Família homenageia Jubileu da Esperança em Bauru

A 30ª Caminhada da Família, da Igreja Católica, será realizada neste domingo (17), com concentração às 8h, na avenida Nações Unidas, em frente ao McDonald's, e destino à Catedral do Divino Espírito Santo, no Centro.

O evento homenageia o Jubileu da Esperança, celebrado em 2025, segundo o padre Giuliano Alamino, assessor do setor Vida e Família da Diocese de Bauru.

Com o tema "Família Peregrina de Esperança" e lema "Alegres na esperança", a edição tem o propósito de celebrar a beleza da família e caminhar com fé, amor e esperança, destaca o padre. "Padronizamos as cores dos balões e bexigas em verde e branco para fazer alusão a isso", explica.