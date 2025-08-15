Unimed Bauru encerra Campanha do Agasalho 2025 com premiação

A Unimed Bauru promoveu na noite de quarta-feira (13), no Alameda Rodoserv Center, o evento de encerramento da Campanha do Agasalho para Pessoas e Pets 2025. O jantar reuniu colaboradores da cooperativa, representantes das 15 entidades sociais beneficiadas e membros da imprensa para celebrar o sucesso da ação solidária, que arrecadou 5.377,8 quilos de donativos entre roupas, calçados, cobertores e ração animal.

A iniciativa contou com uma gincana interna que mobilizou os colaboradores da Unimed Bauru e foi responsável pela maior parte dos donativos: 4.602,07 kg. "Esta é uma noite especial, em que celebramos a solidariedade, o amor e o respeito ao próximo", destacou o diretor administrativo da cooperativa, Gregório de Lima de Souza, durante a cerimônia.

As três equipes mais engajadas foram premiadas pela contribuição expressiva. A grande vencedora foi a equipe Abraço Quente, com 2.449,4 kg arrecadados, cujos integrantes receberam um voucher de R$ 500,00 cada. Em segundo lugar, o Esquadrão Solidário, com 484,4 kg, garantiu R$ 300,00 para cada participante. Já o Time Cachecol, terceiro colocado com 350,8 kg, foi contemplado com vouchers de R$ 200,00. Além dos prêmios em dinheiro, todos os participantes da gincana receberam uma mala de viagem como forma de agradecimento.